ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ,

министр образования Чувашии:

«В течение нескольких дней работал в Бердянском районе Запорожской области. Накануне совместно с «Единой Россией» передали Бердянскому району гуманитарный груз, который был собран по решению Главы региона Олега Николаева. Это канцтовары, игрушки, школьные принадлежности, а также мягкий инвентарь, оборудование для пищеблоков и многое другое. Кроме того, ознакомились с капитальным ремонтом подшефной Осипенковской СОШ. Именно ее Глава республики обозначил как центральную школу, которая должна была быть отремонтирована комплексно. Это не только капитальный ремонт учебных классов, места общего пользования, поставка оборудования, но также и вся необходимая инфраструктура для подготовки к зиме. В частности, это новая котельная, которая сегодня, надо отметить, современнейшая, и управляется она дистанционно».