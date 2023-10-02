АЛЕКСЕЙ КИЧИГИН,

глава военно-гражданской администрации Бердянского района Запорожской области:

«Согласно распоряжению о начале отопительного сезона, 17 октября было произведено включение котлового оборудования в котельных Бердянского района для обогрева объектов социальной инфраструктуры. В первую очередь были включены детские сады и школы района, а вслед за ними объекты здравоохранения и культуры. Начало отопительного сезона прошло в запланированные сроки благодаря слаженной работе сотрудников ВГА БР ЗО, МУП «ВЕСТ» и при помощи шефов из Республики Чувашия, которые внесли весомый вклад в восстановление котельных».