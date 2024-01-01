Глава Чувашии подвел итоги шефской помощи Бердянскому району Запорожья

Олег Николаев в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе-РФ» рассказал о результатах восстановительных работ в подшефном Чувашии Бердянском районе Запорожской области в 2023 году. Глава Чувашии отметил, что «горящей» задачей в прошедшем году была подготовка коммунальной инфраструктуры района к отопительному сезону, а системы образования — к новому учебному году, сообщает портал органов власти Чувашии cap.ru.

В частности, как сообщил журналистам руководитель региона, силами Чувашии установили две водобашни, обеспечив водой тысячи людей, а также восемь школьных котельных. Кроме того, полностью отремонтирована школа в селе Осипенко, которая заработала по российским стандартам. Также Олег Николаев отметил, что Чувашия продолжит шефскую помощь Бердянскому району в этом и следующем году — согласно трехлетнему плану развития этого района.

Как отмечают в Минстрое Чувашии, все работы выполнены в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Чувашской Республики и Администрацией Бердянского района Запорожской области о шефской помощи, которое было подписано в ходе визита Олега Николаева в Запорожскую область в апреле 2023 года. Минстрой России объявил Правительству Чувашской Республики благодарность за успешное завершение восстановительных работ в образовательных учреждениях на территории Запорожской области.