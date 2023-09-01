Делегация Чувашии побывала в подшефном Бердянском районе Запорожья

Главной целью поездки было оценить ход капитального ремонта в местных школах. Руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов вместе с главой Бердянского района Алексеем Кичигиным посетили несколько объектов, где строители нашей республики проводят ремонтные работы.

Одним из таких объектов стала котельная, расположенная в селе Берестовое, сообщает телеграм-канал Бердянск ру. Раньше она отапливала школу, клуб и садик, а затем пришла в негодность. Члены делегации оценили ход ремонтных работ и отметили, что выполняются они в срок и с соблюдением всех необходимых норм. В ходе визита шефы из Чувашии также проверили состояние ремонта в школах сел Берестовое и Осипенко, побывали и в школе села Красное Поле, где завершается ремонт котельной. Рабочие уже установили 4 котла, узел учета тепловой энергии и электроэнергии, резервный электрокотел и бензиновый электрогенератор, проложили новый электрокабель. Вскоре обновленная котельная начнет работу и будет обеспечивать теплом не только местную школу, но и детский сад. Благодаря шефской помощи будут учиться в тепле и школьники села Дмитровка — здесь тоже установили новую газовую котельную.

— В этом году основной нашей задачей было ремонт и строительство модульных котельных, чтобы закрыть тепловой контур, обеспечить детям комфортное пребывание в школах, — рассказал бердянским журналистам вице-премьер правительства Чувашии Павел Данилов. — На следующий год будем заниматься восстановлением водозаборных скважин, ремонтом школ. Строителям уже дано поручение подготовить сметы и вместе с представителями бердянских властей обсудить, какие именно учебные заведения больше других нуждаются в ремонте, чтобы подать заявки на включение их в российскую программу капремонта школ.

В ходе визита делегация Чувашии также провела рабочую встречу с секретарем Запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галиной Данильченко. «На встрече мы обговорили основные этапы работы коллег из Чувашии — как продвигается ремонт в школах района и восстановление скважин водоснабжения, какие первоочередные задачи еще нужно решить», — сообщила в своем телеграм-канале Данильченко. И отметила, что «специалисты из Чувашии регулярно оказывают помощь Бердянскому району в части ремонтно-восстановительных работ на объектах социальной инфраструктуры, постоянно оказывают гуманитарную поддержку»…