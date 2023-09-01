В Бердянский район из Чувашии доставили стройматериалы и продукты питания

Как сообщает телеграм-канал «Бердянск.ру», на этот раз из шефствующей над Бердянским районом республики привезли строительные материалы: листовое стекло, шифер, ОСБ-плиты, металлический профиль и другие необходимые ресурсы. Материалы будут использоваться для ремонта и восстановления объектов, которые пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ.

А в понедельник из Чувашии в Бердянский район Запорожья отправили первую партию продовольственных товаров, полностью произведенных в нашей республике. Чувашские мясные консервы, макаронные и кондитерские изделия, а также напитки можно будет найти в магазинах Бердянского района на специальных витринах с вывеской «Произведено в Чувашии».

Поставку продуктов питания организовало Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии по поручению Главы республики Олега Николаева. Как рассказал в своем телеграм-канале руководитель ведомства Дмитрий Краснов, общий вес партии составил около 20 тонн. Свою продукцию предоставили три крупных производителя продуктов питания из Чувашии, а в следующей партии к ним присоединятся и другие чувашские пищевые предприятия.