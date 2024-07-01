Победители Республиканского конкурса «Семья года-2023» представляют Чувашию на всероссийском уровне

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Зайцевы из города Шумерли всегда готовы поделиться с окружающими своими творческими талантами и общим позитивным настроем. Такие дружные семьи надо всячески поддерживать, считает министр труда и соцзащиты Чувашии Алена Елизарова. Фото Валерия Панфилова

«Каждая минута, проведенная вместе, драгоценна»

Мы можем поддержать своих земляков — шумерлинцев Зайцевых.

До 31 июля на сайте Всероссийского конкурса «Семья года-2024» идет голосование за лучший видеоролик. Участники, которые наберут наибольшее количество голосов, станут победителями в специальной номинации «Народная симпатия». Выразить свое мнение можно в социальной сети «ВКонтакте», в официальном сообществе Года семьи.

В семье Зайцевых — четверо сыновей. Старший, Илья, учится в Казани, в филиале Самарского госуниверситета путей сообщения. К слову, он оказался в числе победителей финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов. Антон, Мирослав и Ратимир — еще школьники. Но и у них есть свои увлечения и достижения. К примеру, Мирослав любит шахматы. У него второй юношеский разряд и победы в турнирах по быстрым и классическим шахматам. А четвероклассник Ратимир мечтает стать робототехником.

Их родители — педагоги по призванию. Татьяна Сергеевна преподает математику в шумерлинской школе № 1, а Алексей Михайлович — биологию и химию в школе № 6. Но круг интересов не ограничивается только профессиональной деятельностью. К примеру, папа исполняет авторские песни, а мама — волонтер. Старшим Зайцевым интересно все — от патриотических акций до литературно-художественных конкурсов. И они заражают своей увлеченностью сыновей, вместе вечерами читают книги, вместе выходят на «Лыжню России»…

«Мы всегда ставим перед собой цели и стараемся их достичь», — говорят Зайцевы.

Два года назад супруги были награждены медалью ордена «Родительская слава». Это счастливая пара, прожившая вместе двадцать лет и сумевшая сохранить свежесть чувств. «Каждая минута, проведенная вместе, драгоценна!» — признаются муж и жена.

Опубликовано: 24 июля 2024 г.


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