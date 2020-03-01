В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»

Конкурс проводится ежегодно в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» под эгидой Центра экспортной поддержки Чувашской Республики. Тройка лидеров прошла в окружной этап конкурса, итоги которого огласят в июне.

Победителем в номинации «Экспортер года в промышленности» стало малое предприятие «Энергия», в номинации «Экспортер года в электротехнической отрасли» -«Проектэлектротехника», а компания «Приборэнерго» признана лучшим республиканским экспортером в сфере высоких технологий.

За минувший год Чувашия экспортировала товаров на сумму почти 200 млн. долларов. Химическая продукция, электротехнические машины и оборудование, продовольственные товары и многое другое было отправлено в 82 страны ближнего и дальнего зарубежья.

Но республиканские предприятия способны на большее, уверены в Центре экспортной поддержки Чувашии. Одна из задач центра — содействие увеличению объемов экспортной продукции со стороны малого и среднего бизнеса. Для ее достижения предпринимателям оказывают финансовую и консультационную поддержку, позволяющую расширить географию поставок и увеличить их объемы.

Бюджет Центра формируется по принципу софинансирования – 99% средств из федеральной казны, 1% — из республиканской. В прошлом году бюджет увеличился вчетверо. Сильное вливание ощутили подобные структуры и в других регионах. Причина – запуск упомянутого национального проекта «Международная кооперация и экспорт», рассчитанного на период с 2019 по 2024 годы.

Перечень бесплатных услуг обширен, только в прошлом году ту или иную поддержку получили 360 предприятий.

— Чаще других обращаются за помощью предприятия электротехнического кластера, химической промышленности, машиностроения. А также строительной отрасли, в частности, производители дверей. Обычно они нуждаются в услугах по таможенному оформлению документов и в поддержке выставочно-ярмарочной деятельности, — называет постоянных клиентов руководитель Центра Александр Маслов.

— По каким критериям отбираете тех, кого поддерживаете?

– Первый критерий – чтобы малый и средний бизнес был зарегистрирован в Чувашии, состоял в соответствующем реестре. А главный критерий – анкета экспортной деятельности, которую заполняют претенденты. Допустим, предприятие хочет поучаствовать в международной выставке. По анкете мы определяем, много ли внимания менеджмент уделяет внешнеэкономической, экспортной деятельности, есть ли на это специально выделенный специалист, обладает ли он хотя бы базовым уровнем иностранного языка. И оцениваем ожидаемый эффект от мероприятия, возможности компании по заключению контрактов в ходе выставки.

Для себя мы наметили пул потенциальных экспортеров, которые еще не выходил на внешние рынки. Находим таковых в открытой базе данных, связываемся, заключаем проектное соглашение, определяя их проблемы при выходе рынок и предлагаем услуги, которые позволят максимально эффективно выйти на экспорт.

— Только вот о выставках-ярмарках, кажется, придется на время забыть…

— Да, пандемия спутала часть планов. Но наши предприятия с начала года все же успели показать себя. Три чувашских электротехнических компании приняли участие в крупнейшей на Ближнем Востоке электротехнической выставке «Миддл Ист Энерджи 2020», состоявшейся в Дубае (ОАЭ). Их продукция низкой ценой и европейским качеством привлекла энергетические компании и трейдеров из стран Северной Африки, Индии, Пакистана, Бангладеш, Словении. Нашли потенциальных покупателей на свою продукцию и строители с дизайнерами интерьера. Центр экспортной поддержки помог трем таким предприятиям представить Чувашию на крупнейшей Международной строительно-интерьерной выставке BATIMAT RUSSIA 2020 в Москве, состоявшейся в начале марта.

— С учетом сложившейся обстановки можете предложить альтернативу выездным мероприятиям?

— Конечно. Современные беспроводные технологии помогут найти новые рынки сбыта. Мы посодействуем предприятиям в размещении на международных торговых площадках, используя дистанционные каналы.