С «Валдая» — на дорожку «Олимпийского»

Лучшие спортсмены страны продемонстрировали высокие результаты

Календарь престижных отечественных стартов «королевы спорта» невозможно представить без традиционного «Мемориала А.В. Игнатьева», проходящего в Чебоксарах. В минувшую субботу легкоатлеты боролись за награды на дорожках и секторах стадиона «Олимпийский». Зрелищные состязания украсила целая плеяда талантливых и сильных спортсменов, чемпионов страны. Среди них — Константин Крылов, Эмилия Тангара, Федор Иванов, Светлана Аплачкина, Алексей Худяков, Борис Бездольный и главная спринтерская звезда Чувашии Виктория Максимова.

В нынешнем сезоне Чебоксары еще не принимали соревнования такого высокого уровня. Да, в начале июня на «Олимпийском» состоялись окружной чемпионат и первенство, о которых «СЧ» уже рассказывала. Однако масштаб, результаты и градус борьбы абсолютно несопоставимы. А еще «Мемориал А.В. Игнатьева» имел особое значение потому, что состязания входили в легкоатлетическую серию «Королева спорта» с розыгрышем важных очков в общий зачет по некоторым дисциплинам. Так что многие лидеры не рискнули пропустить рейтинговый турнир.

Кстати Порядка 180 спортсменов из 34 регионов нашей страны, а также Беларуси выступили на «Мемориале А.В. Игнатьева».

…За 15 минут до начала в разминочной зоне кипела жизнь. Спортсмены совершали пробежки, а также подготавливали тело к выступлению. Ведь кому-то (а именно Константину Крылову) предстояло аж три раза за неполных четыре часа выйти на дорожку «Олимпийского». Такой насыщенный график за день — достаточно редкое явление.

Когда журналист «СЧ» добрался из разминочной зоны до главной арены состязаний, здесь велись последние приготовления — судьи проверяли оборудование для подачи стартового сигнала в беговых дисциплинах, а операторы расставляли камеры, чтобы поклонники легкой атлетики могли насладиться трансляцией в интернете. Если в онлайн-эфире количество зрителей достигало отметки 250-300 человек, то на трибунах было еще меньше. Жаль, ведь в Чебоксарах выступали классные спортсмены.

Кстати, поддержать атлетов на «Олимпийский» пришла дочь прославленного Ардалиона Игнатьева — Ирина Самушкова.

Справка «СЧ» Ардалион Игнатьев — первый представитель Чувашии, завоевавший медаль на Олимпиаде. Ардалион Васильевич выиграл «бронзу» на дистанции 400 метров на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне.

Соревнования постепенно стартовали. Интересную интригу в себе таила борьба в секторе метания диска у мужчин. Пожалуй, главным фаворитом здесь считался представитель Москвы, чемпион Игр БРИКС Алексей Худяков. Но соперники его плотно поджимали. Опытный Алексей в пятой попытке метнул снаряд на 63,37 метра, а уже в ранге победителя в заключительном подходе улучшил результат — 63,97 метра. Зрители на стадионе услышали радостный возглас спортсмена, довольного выступлением.

«Я в Чебоксары приезжаю, практически как к себе домой, уже более пяти лет, — поделился своими впечатлениями Алексей Худяков. — Очень красивый город, всегда принимает на высшем уровне».

Теплые чувства вызывает столица Чувашии и у другого недавнего победителя Игр БРИКС на дистанции 400 метров с барьерами Федора Иванова из Москвы. В 2021 году он, тогда 19-летний юниор, участвовал в чемпионате России, который проходил на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах, и сенсационно выиграл. В этот раз Федор победил на «Мемориале А.В. Игнатьева» с лучшим результатом сезона 49,33 секунды, обогнав ближайшего соперника практически на секунду.

«В последнее время тяжело бег складывается. Я постепенно прихожу в оптимальную форму — прибавляю от старта к старту. По времени удалось скинуть пару сотых с результата на Играх БРИКС. Ориентировался на более быстрое время и хотел выбежать из 49 секунд, но будем работать», — рассказал Федор Иванов.

Также сильный состав на 400 метров с барьерами собрался у прекрасной половины человечества. Но и тут нашелся свой лидер — 22-летняя представительница Воронежской области Эмилия Тангара, которая еще на прошлой неделе стала чемпионкой Игр БРИКС с личным рекордом. В финале на «Олимпийском» легкоатлетка с первых метров заявила о своих намерениях на победу и, как говорят в таких случаях телевизионные спортивные комментаторы, привезла трамвайную остановку (более 1,5 секунды) сильнейшим конкуренткам — установила новый личный рекорд 55,53 секунды.

«Я не знала, в каком состоянии подойду к этим соревнованиям. Но я очень рада, что получилось пробежать чисто в плане техники и показать быстрые секунды. После соревнований в Казани я хотела немного поменять стратегию бега, но сейчас сделала все, как умею. Я еще буду пробовать что-то новое, потому что нужно расти», — заявила Эмилия Тангара.

Старались выкладываться на 100% представители нашей республики. Рудольф Прокопюк на непрофильной дистанции 400 метров даже выиграл свой забег с результатом 58,10 секунды, но радость была преждевременной — в самой сильнейшей восьмерке легкоатлеты продемонстрировали более быстрое время и не пустили нашего спортсмена на пьедестал. Рудольф остался недоволен выступлением. «Я планировал пробежать быстрее примерно на секунду. В забеге мне удалось сохранить силы на финишную прямую, а мой соперник сильно подсел», — поделился мнением Прокопюк после финиша.

Однако хозяева соревнований не могли остаться без медалей. Первое «золото» мемориала для Чувашии завоевал Сергей Морозов в прыжках в высоту, преодолев в лучшей попытке планку высотой 2,09 метра. Результат не самый хороший, но, как Сергей рассказал корреспонденту «СЧ», тому есть веская причина. «Не получилось повыше прыгнуть, потому что с состоянием небольшие проблемы. Полгода, как травма стопы дает о себе знать. В один момент все было хорошо, а сейчас опять стала тревожить. Стараемся залечить ее, но пока до конца не получается», — обратил внимание Морозов.

Конечно, главное внимание поклонников республиканской «королевы спорта», пришедших на «Олимпийский», было приковано к дистанции 200 метров у женщин. Виктория Максимова на глазах у своих родителей сражалась с ведущими бегуньями нашей страны. В финале после хорошего старта представительнице Чувашии удался яркий финишный спурт, благодаря которому она выиграла золотую награду с личным рекордом 23,03 секунды.

«Впечатления невероятные, бег сложился очень удачно. Результат порадовал и меня, и тренера, надеюсь, и зрителей. Очень сильно помогает то, что многие болеют за меня, родители приехали поддержать, — с радостью сказала Виктория Максимова. — Судя по последним стартам, я пребываю в хорошей физической форме. Я готова бежать на быстрые секунды».

Без преувеличения, главным героем нынешней версии «Мемориала А.В. Игнатьева» стал уже упомянутый спринтер из Красноярского края Константин Крылов. Чемпион Игр БРИКС на дистанции 200 метров на дорожках «Олимпийского» победил во всех трех забегах, где принимал участие (предварительный и финал на 100-метровке с лучшим результатом по сезону, финал на 200-метровке), с весомым преимуществом, словно пулей промчавшись мимо оппонентов.

«Особо не подводился к этому старту — хорошая тренировка в боевом режиме. Как удалось пробежать быстрее, чем на Играх БРИКС? Мы поправили технические моменты, которые останавливали прогресс. Утром чувствовал себя отлично, еще ветер в спинку подул. У меня часто бывает, что в финалах не удается пробежать быстрее, чем в предварительных забегах, — обратил внимание Константин Крылов. — На Играх БРИКС было намного легче переварить нагрузку, чем сейчас. Три забега за один день сложно дались».

Интересно, что Константин приехал из Казани в Чебоксары на «Валдае», воспользовавшись речной навигацией. После окончания соревнований Крылов останется в столице нашей республики для подготовки к Кубку России по легкой атлетике, который пройдет в Чебоксарах с 7 по 9 июля.