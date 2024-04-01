Оформить патент через «Госуслуги»

В свете последних событий в стране тема трудовых мигрантов стала звучать особенно актуально. Как привлечь рабочую силу «со стороны», не нарушив закон?

Ситуацию разъяснила начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции № 1 Управления МВД России по г. Чебоксары Татьяна Сопрунова:

— По закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатель, привлекающий для трудовой деятельности иностранца, обязан уведомлять об этом территориальный орган миграции. Срок не должен превышать трех рабочих дней с даты заключения или прекращения трудового или гражданско-правового договора.

За нарушение порядка предусмотрен административный штраф. На граждан — в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 35 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Отмечу, что Единый портал государственных услуг дает новые возможности как для работодателей, так и иностранных граждан. На нем есть цифровые сервисы «Уведомление о трудовой деятельности иностранцев», «Предварительная запись в уполномоченную организацию или территориальный орган МВД России на подачу документов для получения патента».

Направление уведомлений через портал госуслуг исключит личное посещение ведомства. Предварительная запись поможет распланировать день и время, когда удобно обратиться за оказанием государственной услуги по оформлению патента для осуществления трудовой деятельности на территории Чувашии.