Если не соблюдать законы, вместо гражданства России можно получить срок

Мигранты-фигуранты

Хозяйка кроссовера «Ауди» на пару дней оставила свой автомобиль в сервисе для химчистки салона. Каково же было удивление автоледи, когда ее вдруг пригласили в ГИБДД для разбирательства по факту ДТП, после которого она якобы скрылась.

Как мог кроссовер попасть в аварию, если в это время он находился в автосервисе? Оказалось, пока женщина ходила пешком, ее «Ауди» пользовался… работник автомойки. Об этом клиентка могла и не узнать, если бы в дорожном заторе 56-летний мигрант слегка не зацепил впереди стоящую автомашину, повредив ей задний регистрационный знак. Гражданин Узбекистана пытался договориться с другим водителем на месте, компенсировать материальный ущерб, но тот настоял на вызове ГИБДД. Не дожидаясь экипажа, мойщик уехал с места аварии…

Ничего хорошего из этого, естественно, не вышло. Собственница «Ауди» обратилась в полицию, в отношении иностранца в ОП № 5 УМВД России по г. Чебоксары было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). На допрос подозреваемый явился при полном параде — в костюме-тройке, чтобы произвести на полицейских благоприятное впечатление, но здесь встречают не по одежке, а по отношению к закону. А с этим у выходца из бывшей союзной республики дела обстоят не очень.

По информации Управления по вопросам миграции МВД по Чувашии, в марте текущего года мужчина привлекался по ч. 1.1 ст. 18.8 за нарушение режима пребывания на территории России. Калининский районный суд города Чебоксары присудил ему штраф в размере 2 тысяч рублей. Можно было и депортировать нарушителя, но тот успел обзавестись здесь семьей, что, видимо, было учтено при назначении наказания. После такого предупреждения, другой бы призадумался, тем более, когда в планах получение вида на жительство в Российской Федерации. Однако приезжий снова нарушил закон, причем, не единожды. В отношении него сотрудники подразделения по вопросам миграции УМВД России по г. Чебоксары составили материал за осуществление трудовой деятельности без разрешительных документов. А два административных правонарушения в течение года являются основанием для отказа в выдаче вида на жительство. Не говоря уже о случаях совершения уголовного преступления. Усматривается нарушение и в действиях владельцев автомойки по улице Гражданской, принявших нелегала на работу.

Уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит и гражданину Таджикистана, задержанному сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД на территории Козловского округа. В 10.45 на 729-м километре автодороги М-7 очевидцы сообщили экипажу о водителе фуры «ДАФ», который скрылся после совершения мелкого ДТП. Инспекторы передали информацию дежурившим по соседству коллегам, и в 10.55 «сбежавшую» фуру остановили в пяти километрах от места аварии. Но дальнобойщику, едущему транзитом через Чувашию, этого показалось мало: он закрылся в кабине, отказываясь выполнять законные требования сотрудников полиции. В итоге в отношении транзитного автомобилиста составили материалы по пяти нарушениям, включая неповиновение полицейским. Мигрант не только оставил место ДТП, не имел страховку и совершил обгон через сплошную, он еще оказался пьяным, хотя не так давно привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Нетрезвого водителя отстранили от управления и ввиду буйного поведения задержали в административном порядке.

Решается вопрос о возбуждении в отношении иностранного гражданина уголовного дела по статье 264.1 УК РФ, что тоже ставит под сомнение возможность получения им гражданства Российской Федерации, хотя вид на жительство и патент у экспедитора имеются…