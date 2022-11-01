Стать гражданином Российской Федерации — сбывшаяся мечта!

Вернулись домой

«Я, Шкарбун Эльвира Витальевна, добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации…» Добровольно и осознанно — для бывшей гражданки Украины эти слова наполнены особым смыслом, за ними годы мучительного ожидания и ощущения себя изгоем в своей собственной стране. Поэтому Присягу гражданина Российской Федерации Эльвира Витальевна произносит с трепетом и дрожью в голосе.

«Мы всегда были русскими по духу, а теперь вернулись домой», — выразила свои чувства бывшая харьковчанка, наконец обретшая свою настоящую Родину. «Мне кажется, что произошло то, что давно должно было быть», — вторит ей еще одна вынужденная переселенка из бывшей братской республики, с подачи западных кураторов объявившей все русское враждебным, Марина Дигалевич. Гражданство России — для нее это сбывшаяся мечта. Среди торжественно принятых в большую российскую семью в преддверии Дня народного единства и гражданин Ирака Али Карим Шанеф. Его счастливую улыбку тут же «подхватывают» все в зале, особенно супруга, благодаря которой Али Карим и оказался в Чувашии.

В зале Управления по вопросам миграции МВД по Чувашии, где проходила церемония принятия Присяги, как-то по особенному звучит и Гимн России, потому что теперь это и Гимн наших новых граждан. «Хочу, чтобы вы, также как и я, гордились страной, уважали ее культуру и традиции, соблюдали законы», — обратился к участникам церемонии представитель Общественного совета при МВД Роман Ефимов. А Ирина Булыгина, также представлявшая Совет, отметила, что в нашей многонациональной республике мирно и дружно живут, учатся, работают представители разных народностей и вероисповеданий, которые с уважением относятся друг к другу, пожелала благополучия всем прибывшим и их близким.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника Управления по вопросам миграции МВД по Чувашии подполковник полиции Алексей Чиняев, за 10 месяцев 2022 года гражданство Российской Федерации обрели у нас около полутора тысяч человек. Всем им с оформлением необходимых документов, заполнением бланков и анкет, решением других вопросов помогли сотрудники УМВ МВД по республике…