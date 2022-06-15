Берлин — Москва — Гамбург — Канаш

Семья из Германии предпочла жизнь в чувашской глубинке европейскому комфорту.

Супруги Андреас и Инна Цурт вместе уже 14 лет. За это время они успели пожить и в Берлине, и в Москве, и в Гамбурге. В пригороде последнего — крупного портового города Германии в 2017 году и решила обосноваться интернациональная семья. В ней к тому времени уже подрастали двое ребятишек — Александер и Христиан. Но сказать, что семья жила в полном спокойствии и уверенности в завтрашнем дне, нельзя. Через четыре года Андреас и Инна вместе с детьми внезапно покинули Германию и уехали в Россию. Причем новым местом их жительства стал город Канаш. О своем долгом путешествии, которое в итоге привело их в Чувашию, бывшие жители Германии поведали на днях корреспондентам «СЧ».

У Берлинской телебашни

Встретились мы с супругами Цурт в канашской школе № 3, где учится их старший сын Александер. Средний Христиан закончил тут четвертый класс, а с пятого класса будет учиться в Чувашском кадетском корпусе имени А.В. Кочетова в Чебоксарах. «Хочет быть военным и защищать Россию», — объяснила нам мама.

Инна — родом из Чувашии, из небольшой деревни Сугайкасы Канашского района. По первому образованию она музыкальный педагог, по второму — специалист в области туризма. Училась в Чебоксарах, после окончания института работала в Санкт-Петербурге. Потом решила попробовать свои силы за рубежом. Встреча с будущим супругом произошла в Берлине в 2008 году. На тот момент Инна работала в сувенирном магазинчике знаменитой Берлинской телебашни — величественного и знакового для города строения…

«Ко мне подошел молодой человек и спросил по-немецки, как пройти в ресторан, — рассказала Инна. — Уловив мой акцент, спросил, откуда я. Узнав, что из России, внезапно заговорил по-русски. И очень заинтересовался, откуда именно я родом. Я говорю: «Да вы и не знаете, наверное, маленькую республику Чувашия?» А он вдруг оживился и сказал: «Вы из Чебоксар?!» Тут, конечно, я расплылась в улыбке и рассказала про свой Канашский район. Мне было приятно, что человек из другой страны знал мою малую родину…»

Как так получилось — рассказал нам сам Андреас. К слову, на русском языке он говорит почти идеально. А если и запинается иногда, то на помощь приходит супруга. Итак, Андреас Райнер Кристиан Цурт (это его полное имя) родился в Берлине и воспитывался в семье строителей и врачей с традиционным укладом жизни. «Не очень люблю, когда про меня говорят восточный немец, потому что это всегда несет какой-то неоднозначный оттенок», — признался собеседник.

«Берлин для меня всегда был столицей ГДР, мой город, несмотря на стену, которая долгие годы делила его на две части, — продолжил он. — В 1970-е годы столица активно преображалась, главной достопримечательностью ее нового облика стала телебашня, в строительстве которой, кстати, участвовал мой дед. По его стопам пошел и я, став инженером-строителем. В 89-м и в 90-е годы произошли большие перемены не только в России, но и у нас. Когда убрали стену, завязались новые контакты, и я нашел работу в международной строительной компании. Стал работать за рубежом — сначала в Афинах, а с 1998 года — в Москве…»

В столице России немецкий инженер задержался на долгие годы. Участвовал во многих проектах и где только не побывал. Даже приезжал в Чебоксары, когда проектировался микрорайон «Новый город». А однажды его послали в командировку в родной Берлин. Там и произошла судьбоносная встреча с чувашской девушкой Инной…

Другие взгляды на жизнь

Вместе с Андреасом Инна вернулась в Россию и, надо сказать, с большим удовольствием. При всем своем желании посмотреть мир, она всегда оставалась патриоткой страны и, где бы ни была, знала, что вернется домой. В 2009 году у них родился первенец Александер, спустя два года — Христиан. Мальчики пошли в немецкий садик при Посольстве ФРГ в Москве, там же нашла работу и Инна, организовав развивающую группу для малышей.

Как пояснил Андреас, в Москве они жили в так называемой «немецкой деревне» — микрорайоне-кампусе, где останавливались семьи немецких, швейцарских и австрийских дипломатов, а также сотрудники иностранных компаний во время длительных контрактов.

«Мы старались жить не обо-собленно, хотели, чтобы наши дети впитывали в себя обе культуры, свободно общались с немецкими и русскими сверстниками, и никогда не ставили перед ними выбор», — сделал важное замечание Андреас. С ранних лет их сыновья осваивали сразу два языка. И поскольку тогда еще можно было свободно ездить в Европу, семья навещала родных как в Чувашии, так и в Германии.

Но в 2017 году, по словам Инны, «начались потрясения». Иностранцы спешно стали уезжать из России. В то время инженеру предложили хорошее место в Германии, в Гамбурге, и семья вернулась в Европу. Купили дом, дети пошли в школу, и, казалось бы, все обустроилось, но…

«Хочу немного объяснить, — деликатно перебил рассказ жены Андреас. — Мы всегда большое внимание уделяли воспитанию и образованию детей и, приехав в Западную Германию, сразу заметили значительную разницу в программах обучения в школе. Немецкая школа при посольстве в Москве придерживалась образовательных традиций Восточной Германии, как и принципов, норм поведения. Но в Гамбурге были несколько другие взгляды на жизнь…»

Заметив наше непонимание, пара привела простой пример. Когда их сыновья учились в немецкой школе в России, то уже писали прописью пером или ручкой, а в Западной Германии — печатными буквами и простым карандашом. «В России поощряют успехи и таланты учеников, а в Гамбурге, где приветствуется все американское, главное — не выделяться, не выпячивать свои способности и таланты», — сравнивали родители. «Наши дети были способными учениками, и это сразу заметили в новой школе. Но два года спустя сыновья перестали нормально писать и считать», — негодовал Андреас.

Еще тогда супруги решили, что надолго там не задержатся. Но пришлось немного потерпеть, дабы не терять хорошую работу, к тому же в семье родился третий сын — Мартин. Инну утешало лишь то, что она сумела найти хорошую русско-украинскую музыкальную школу для своих сыновей. К тому же она стала вести там свою театральную студию.

Последняя капля…

«Постепенно окружающие все чаще стали намекать, что не стоит нам изъясняться по-русски. В школе говорили, что русские дети живут в канализации, что Россия — одна из худших стран мира. Но мы и наши дети знали, что это не так. Правда, когда пытались возражать, встречали полное непонимание. Мы и на Бессмертный полк 9 Мая выходили. А Александеру даже доставалось от одноклассников, когда его спрашивали: «Ты за Путина?» — и он смело отвечал: «Да!»… Так понемногу, капля за каплей, и переполнялась наша чаша терпения», — вспоминала соотечественница.

Последней каплей для родителей, придерживающихся традиционных семейных устоев, стало введение в школе особого урока. Назовем его курсом по половому воспитанию, хотя, пожалуй, такое выражение будет не точным, ибо границы между представителями мужской и женской половины человечества в Гамбурге сильно размыты. А учителя прямым текстом опрашивали детей: «Тебе нравится быть мальчиком? Тебе уютно быть в твоем теле? Хотел бы ты что-нибудь в себе изменить?» Причем одна и та же программа была введена для ребят разного возраста — Александеру на тот момент было 11 лет, Христиану — 9…

По мнению главы семейства, это страшно, такими «недетскими» вопросами можно подкосить фундамент личности. В подтверждение слов мужа Инна показала на телефоне несколько рекламных билбордов на европейских улицах, поощряющих нетрадиционные отношения между мужчинами и женщинами. Но особенно задела за живое родителей социальная реклама: «Мать с двумя детьми — это будущее или убийца климата? Перестаньте размножаться!»…

«Когда мне Христиан сейчас читает рассказы о природе, о родине, о семье, я не могу сдержать слез счастья. В гамбургской школе нам этого очень не хватало. Да, были какие-то поучительные истории, но в основном детей приучали быть толерантными к представителям других стран. Поймите правильно, я не против национальностей и дружбы между ними, я сама выросла в многонациональной республике, но где родная культура, история, литература?» — объясняла Инна.

«К сожалению, в Западной Германии несколько поколений живут в этом потоке, они словно зомбированы и не чувствуют, как постепенно меняется язык, стиль жизни, утрачивается культура. А те, кто жил в Восточной Германии и получил традиционное классическое образование, это остро ощущают», — добавил Андреас.

Как здорово пахнет родина!

Летом 2021 года Цурты вылетели в Россию. И не случайно выбрали Чувашию, хотя у них была возможность остаться в Москве. Но в Канаше — родина Инны, хорошие школы, достойное музыкальное образование, уникальная культура, прекрасная природа и натуральные продукты — так и говорят супруги. «Дети у нас здесь раскрылись, — довольна молодая мама. — Учатся в хорошей школе, Александер занимается академическим вокалом, поет в хоре и ходит в клуб юных железнодорожников. Христиан проявил себя в математике, увлекается футболом. Да и Мартин, хотя еще маленький, уже делает успехи!»

А как сыновья помогают родителям в огороде! В этом году они впервые все вместе сажали картошку. Кстати, сейчас семья живет в Канаше, но в Сугайкасах Андреас строит дом с настоящей русской печью. Дети мечтают там вырастить большой яблоневый сад.

«Когда мы прошлым летом приехали в Чувашию, сыновья ходили и принюхивались к цветам, свеженарезанным огурцам, помидорам, зелени и все восторгались, как это здорово пахнет, потому что в Европе таких натуральных продуктов не встретить», — заметила Инна.

Как настоящий профессионал, Андреас подошел к строительству основательно, со всей немецкой педантичностью. Более того, как опытный инженер, он готов помочь деревне развиваться, у него уже есть предложения, как усовершенствовать подземные коммуникации. Между прочим, иностранцу очень импонирует, что глава сельского поселения Павел Семенов — инициативный молодой человек. Андреас обратил внимание, что Сугайкасы — современная деревня, где жители стараются сделать свою жизнь комфортнее. Например, там есть «Умная остановка», работающая от солнечных батарей. Действует мобильное приложение «Умные Сугайкасы», установлены уличные видеокамеры, есть зоны бесплатного доступа Wi-Fi…

Конечно, супруги понимают, что есть в России и недостатки, но тут, по их мнению, многое зависит от готовности самих жителей менять жизнь к лучшему. Например, Инна, заметив яму на детской площадке или бесхозное строение с разбитыми окнами, куда могут залезть ребятишки, не станет сидеть сложа руки и сразу обратится за помощью в управляющую компанию. Так что все поправимо, главное — не оставаться равнодушным к тому месту, где ты живешь.

Печалит только супругов, что то, что сейчас разлагает общество на Западе, постепенно проникает в Россию. Для них неприемлемо, чтобы подростки со школьных лет курили, вызывающе одевались или красили волосы в неестественные цвета. Поэтому, наверное, и выбрали жизнь в провинциальном городке. Придерживаясь здорового питания, родители избегают фастфуда, предпочитая покупать детям деревенское молоко, творог и мясо.

Чтобы защитить чад от огромного информационного потока, еще в Гамбурге семья отказалась от просмотра телевизора. Но «фильтровать» информацию приходится и здесь. Зато домочадцы регулярно собираются за большим столом и обсуждают вместе прошедший день, делятся успехами и неудачами, поддерживают друг друга, строят планы на будущее. Так и должно быть, пожалуй, в любой нормальной семье.

Как относятся местные жители к семье из Германии, переехавшей жить в Чувашию? Оказалось, по-разному. Часто люди удивляются, зачем Цурты отказались от европейского комфорта. А они отвечают: «Мы спасали детей!»

Андреаса расстраивает, что некоторые россияне не осознают свободы, которая у них есть, и порой не ценят то хорошее, что для них делается. «Иногда люди и не подозревают, как хорошо живут — здесь экологически чистые продукты, есть возможности, чтобы учиться, развиваться, воплощать свои идеи. Такого в западном мире уже нет. Поверьте, это не просто слова, мы испытали это на себе», — сказал в завершение беседы Андреас. А вот то, что чуваши поддерживают и берегут свои местные традиции, культуру и язык, вызывает у него искреннее уважение и восхищение. Инженер уверен, что это очень важно для будущего поколения.