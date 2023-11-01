Незаконно пребывающего в России иностранца отправят обратно в Африку

К зарубежным гостям на стационарном посту полиции «Рубеж» близ Новочебоксарска внимание повышенное. Правда, пассажир экзотической внешности в одной из автомашин при проверке представился инспектору ДПС Кириллу Арланову просто Александром. На недоуменный взгляд лейтенанта полиции молодой мужчина ответил улыбкой: мол, так меня в России называют друзья.

Улыбчивого гражданина Марокко для выяснения личности и других данных доставили в ОМВД России по городу Новочебоксарску. А там серьезные сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела внутренних дел установили, что срок временной регистрации 35-летнего иностранца в Российской Федерации истек еще в июле прошлого года, соответственно пребывает у нас африканец незаконно.

Новочебоксарский городской суд установил вину нелегала в нарушении миграционного законодательства по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. До принудительного административного выдворения за пределы России по постановлению суда марокканец был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Чувашской Республике. Нарушителю также назначили штраф в размере две тысячи рублей, который тот должен уплатить до того, как отправится обратно на родину.

«Александр» из Марокко, прекрасно владеющий русским языком, очень просил не высылать его из России, где условия проживания, по словам выходца из Северной Африки, нравятся ему гораздо больше, чем дома. Но если не хотелось в Марокко до срока, то надо было своевременно «заморочиться» с необходимыми разрешительными документами. Тем более, мороки с ними как таковой и нет, а специалисты Управления по вопросам миграции МВД по Чувашии всегда готовы ответить на все возникающие вопросы.