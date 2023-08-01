Документы у задержанного в Чувашии иностранца оказались подделкой

В конце июня текущего года экипаж отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии во главе со старшим инспектором Андреем Егоровым остановил на трассе «М-7» в Ядринском округе автомашину с иностранными гражданами. У водителя «одиннадцатой» документы оказались в порядке, а пассажир, судя по миграционной карте, нарушил сроки пребывания в Российской Федерации.

И дело было не только в сроках. При разбирательстве в ОМВД России по Ядринскому району, куда по подозрению в нарушении миграционного законодательства был доставлен «транзитный пассажир», сомнение вызвала и сама подлинность документов иностранца. И миграционная карта, и кыргызский паспорт мигранта не прошли проверку на подлинность.

Как пояснил 54-летний гражданин Узбекистана, в Россию он въехал по своему удостоверению личности, а потом из Мамаджона стал Кадиром, приобретя у каких-то мошенников поддельные паспорт и миграционную карту. Бдительные сотрудники территориального органа внутренних дел Чувашии вернули нелегалу родное имя, но вместе с тем возбудили в отношении него и уголовные дела по ч.3 ст. 327 УК РФ за использование фальшивых документов. Задержанный помещен в центр временного содержания иностранных граждан МВД по Чувашии, где будет дожидаться завершения дознания и приговора суда. А потом, уже по его настоящим бумагам, мигранта однозначно депортируют из России.