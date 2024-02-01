В Чувашии с рабочим визитом побывал министр экономического развития РФ Максим Решетников

Синергетический эффект

Вместе с Главой республики Олегом Николаевым он посетил ряд объектов в Чебоксарах и Новочебоксарске. Были продемонстрированы возможности индустриальных площадок, перспективы туристической отрасли, результаты поддержки малого и среднего предпринимательства.

В ходе рабочей поездки федеральный министр посетил «Волга Премиум Отель». После реконструкции он сменит четыре звезды на пять, это будет первый «пятизвездник» в Чебоксарах. Туристический поток в Чувашию растет, и в республике есть запрос на увеличение номерного фонда. Проект реконструкции отеля признан приоритетным. Площадь гостиницы увеличится более чем в 2,5 раза, а количество номеров — втрое. Будут открыты СПА-комплекс с бассейном и летнее кафе с верандой. Реализация проекта предполагает создание 66 новых рабочих мест. Получена господдержка республики: возмещение части затрат на присоединение к инженерным сетям, решение вопроса с арендой земли.

В Чебоксарском речном порту гостей встретила Волга, закованная в лед. Делегации Минэкономразвития РФ показали музейную экспозицию «Чебоксары — порт шести веков». А на совещании презентовали проекты по развитию речного туризма. В первую очередь рассказали о «Валдаях». Прошлым летом они ходили в Казань и Свияжск. Но скоро пойдут по новым маршрутам в Юрино, Козьмодемьянск, Нижний Новгород. Будут по Волге приплывать и к нам. Так что речных туристов станет больше. Речь зашла о строительстве причальных стенок в Мариинском Посаде и Козловке. Малые города станут пунктами национального туристического маршрута «Великий Волжский путь». Нужны и заправки для маломерных судов.

В Новочебоксарске гостей встретила Особая экономическая зона (ОЭЗ). На ее территории предполагается создать 1086 рабочих мест. Здесь будут работать предприятия химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей, сельхозпереработки, электротехники, вторичной переработки сырья. И первый резидент ОЭЗ «Новочебоксарск» уже есть — ООО «Звениговский». Максим Решетников и Олег Николаев побывали на его площадке. Открыт цех мясопереработки, возводится цех полуфабрикатов. Создано порядка ста новых рабочих мест, и это не предел.

На «Химпроме» федеральный министр ознакомился с производством гипохлорита кальция. Как потенциальный резидент ОЭЗ был представлен один из проектов «Группы Оргсинтез». Презентованы индустриальные парки в Новочебоксарске и агропарк в Батыревском муниципальном округе, которые создаются в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития. Коллеги обсудили тему свободной таможенной зоны для ОЭЗ Новочебоксарска.

Вернувшись в Чебоксары, министр осмотрел площадку частного промышленного парка «Абат». Он создан уже по линии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» — федеральная поддержка составила около 500 млн рублей. Специализируется этот технопарк на производстве технологического оборудования для пищевой промышленности. Первым резидентом стал завод моечных машин. Журналистам показали самое начало процесса — лазерный станок режет металл. А на выходе получаются посудомоечные машины — 16 штук в день. Такая аппаратура нужна общепиту. И, к слову, вся продукция импортозамещающая. Максим Решетников лично проверил купольную машину: включил — работает!

На территории технопарка «Абат» действует и производство аппаратов акустической шоковой заморозки, холодильных и морозильных камер, дегидраторов. Максим Решетников задержался у генератора льда воздушного типа. Заинтересовала министра и новая разработка — холодильная установка на полуприцеп-рефрижератор. Технопарк будет расширяться и привлекать резидентов из малых и средних предпринимателей.

В республике индивидуальная программа социально-экономического развития оказалась достаточно качественной, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников в беседе с журналистами. Было поддержано большое число проектов. Все это дает очень хорошую синергию. Создана Особая экономическая зона, развиваются индустриальные парки — все это точки роста.

«Для нас очень почетно продемонстрировать те результаты, которых мы смогли добиться за счет использования, а самое главное, взаимной синхронизации различных программ, которые были запущены за прошедший период. И не менее важно обеспечить за счет такой синхронизации эффективное использование средств, которые были направлены на индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашской Республики», — подчеркнул Глава региона Олег Николаев.