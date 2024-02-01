Поддержим русского бойца

Проголосовать за песню-клип Дмитрия Смирнова, «участника СВО из нашей Чувашии», предложила подписчикам своего телеграм-канала депутат Госдумы Алена Аршинова.

«Песня Дмитрия, где он делится своими чувствами и рассказывает, с чем борется наша армия на СВО и в чем наша сила, прошла отбор на участие в народном голосовании на федеральной площадке «Культвзвод», — пишет она. — Сейчас запущено народное голосование, которое определит десятку лучших».

Проголосовать можно до 20 февраля на странице «Дорога домой» ВКонтакте. Затем за работу возьмется профессиональное жюри, которое определит победителя. По итогам голосования лучшие песни прозвучат в эфирах радиостанций и появятся на музыкальных сервисах. А на песню, получившую Гран-при, снимут профессиональный клип. Кстати, сейчас Дмитрий Смирнов идет в народном рейтинге на 3 месте, за его песню «Русский боец» отдано более полутора тысяч голосов.