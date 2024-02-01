В апреле 2025 года в Чебоксарах пройдут вторые Всемирные игры национальных видов единоборств

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом было сказано на состоявшейся в Москве рабочей встрече министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова с исполнительным директором Российского союза боевых искусств, доверенным лицом Президента России Рамилем Габбасовым.

«Обсудили вопросы организации и проведения предстоящих соревнований, — сообщил Василий Петров. — Уверен, они, так же, как и первые Игры, пройдут на высоком организационном уровне и подарят участникам и гостям незабываемые эмоции и воспоминания». Министр также напомнил, что первые Всемирные игры, состоявшиеся в Чебоксарах в октябре прошлого года, собрали 2 тысячи спортсменов, тренеров, официальных представителей команд и судей, в программу соревнований вошли 14 видов единоборств.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии:
«Проведение в Чувашии в прошлом году первых Всемирных игр национальных видов единоборств с участием спортсменов из 25 стран мира выявило неподдельный интерес к их красоте, самобытности и силе. Планируем, что вторые Игры республика примет в 2025 году. Игры стали новым импульсом для развития и популяризации нашей национальной борьбы «кӗрешӳ». В 2023 году ее отделения открыты в спортивных школах по самбо, дзюдо и по спортивной борьбе. В этом году такие отделения должны появиться во всех муниципалитетах. А для создания единой системы спортивной подготовки по различным видам единоборств, выведения их развития на новый качественный уровень предлагаю создать республиканский центр единоборств «Кӗрешӳ».
(Из Послания Государственному Совету Чувашии)
Опубликовано: 8 февраля 2024 г.


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