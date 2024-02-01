В апреле 2025 года в Чебоксарах пройдут вторые Всемирные игры национальных видов единоборств

Об этом было сказано на состоявшейся в Москве рабочей встрече министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова с исполнительным директором Российского союза боевых искусств, доверенным лицом Президента России Рамилем Габбасовым.

«Обсудили вопросы организации и проведения предстоящих соревнований, — сообщил Василий Петров. — Уверен, они, так же, как и первые Игры, пройдут на высоком организационном уровне и подарят участникам и гостям незабываемые эмоции и воспоминания». Министр также напомнил, что первые Всемирные игры, состоявшиеся в Чебоксарах в октябре прошлого года, собрали 2 тысячи спортсменов, тренеров, официальных представителей команд и судей, в программу соревнований вошли 14 видов единоборств.