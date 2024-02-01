В Шихазанах школьники помогли участнице войны откопать дом

Снегопады доставили немало хлопот пожилым людям, живущим в своих домах. К счастью, у них есть добрые помощники.

В Канашский комплексный центр социального обслуживания населения обратилась участница Великой Отечественной войны Мария Назарова из села Шихазаны. Сильные снегопады завалили ее двор. Расчистить огромные сугробы ей уже не под силу. Сотрудники центра обратились к ученикам Шихазанской школы, которые шефствуют над ветеранами войны. Ребята дружно взяли в руки лопаты и привели двор ветерана в порядок. «Какие дети у нас растут! Не только умные, но и добрые, и трудолюбивые», — довольна Мария Александровна.