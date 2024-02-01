Нелегалы сдались сами

Как короткое свидание стало длительным

Сотрудников Центра временного содержания иностранных граждан МВД по Чувашской Республике трудно удивить: гости из ближнего и дальнего зарубежья сюда попадают по-разному. Но чтобы добровольно, такого в истории спецучреждения еще не было. Хотя, конечно, «явкой с повинной» визит двух граждан Узбекистана тоже не назовешь.

Мужчины пришли навестить своего земляка, который «загремел» под стражу, попавшись пьяным за рулем сотрудникам Госавтоинспекции на трассе М-7. Кроме данного серьезного нарушения правил дорожного движения, при проверке полицейские установили, что водитель более 160 дней находится в России незаконно. Нелегалами оказались и двое его приятелей, пришедшие проведать «узника». Уроженцы бывшей союзной республики, видно, не подумали, что перед разрешением на свидание сотрудники специального учреждения проверят документы и у них. Поэтому, неожиданно для себя, посетители вскоре разделили участь своего товарища, чтобы вместе быть выдворенными из Российской Федерации.