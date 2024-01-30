Привет из дома

Волонтеры, студенты Чувашского государственного аграрного университета, грузят в машину пакеты, картонные коробки и большие баулы. У торца здания Дома союзов стоят в рулонах маскировочные сети. Вчера в третий раз из Чувашии на Донбасс отправился гуманитарный груз.

Воины СВО несут службу вдали от дома, выполняют боевые задачи. А те, кто молится за них здесь, стараются окружить защитников заботой и теплом, а также помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Сбор был объявлен Союзом женщин Чувашии и благотворительным фондом «П?рле» еще в октябре. Два автопоезда отбыли в зону СВО в ноябре и декабре прошлого года. Вот и сейчас многие присоединились к доброму делу.

На свертках и пакетах отметки: «Из Алатыря. С любовью от женсовета, своих не бросаем», «Серебряные волонтеры Аликовского муниципального округа. Для наших защитников Отечества», «Ибреси, Айбечи — Вудоялы, V перле», «Школа № 49 г. Чебоксары», «Городская стоматологическая поликлиника»… А это что-то не совсем обычное: «Туману лично» (видимо, позывной?). «Газелька» с фургоном заполняется быстро.

Цифра Более 340 подарочных наборов от жителей Чувашии отправились этим гуманитарным рейсом в Луганскую Народную Республику

Каждый неравнодушный человек приносил, что мог. Весомая часть гуманитарного груза — продукты, кофе, чай, а также предметы первой необходимости. (Это пеленки, простыни, подгузники, средства личной гигиены, нательное белье). Одна женщина купила четыре банки икры — пенсию как раз получила. Бабушки навязали носочков, в каждом — по маленькой шоколадке. Многодетная семья, где подрастают четыре сына, передала свежеиспеченный домашний хлеб, сыродавленое и кокосовое масло (у них свое дело).

Люди собрали коробки с луком и чесноком, чтобы солдаты не болели зимой. Фермерское хозяйство «ЭнежЪ» приготовило квашеную капусту и 12 ведер соленых огурцов — тоже витамины. Вклад жителей Шемуршинского муниципального округа — одеяла, подушки, пледы для госпиталей. Из Ядрина поступили медикаменты, тонометры и инструменты (лопаты, пилы и молотки) — прихожане Свято-Троицкого собора вместе с отцом Сергием постарались.

Более сорока маскировочных сетей сплели представительницы женсоветов республики, серебряные волонтеры. «Вот эти, черно-зеленые, отправятся в воинские части, белые — в госпитали, — рассказывает Надежда Савельева, представитель благотворительного фонда «Перле». — Особенно можно выделить Аликовский, Шемуршинский, Чебоксарский муниципальные округа, город Новочебоксарск».

Поедут донбасским маршрутом и 298 подарочных наборов для бойцов СВО, в их составе — зубные щетки и пасты, мыло, футболки, белье и носки, бритвенные принадлежности. Пятьдесят сладких подарков в расписных коробочках получат луганские дети от «Детского радио». «В числе постоянных помощников и «Радио родных дорог», — добавила Надежда Савельева.

А еще солдатам вручат письма от чебоксарских и новочебоксарских школьников. В них — восхищение стойкостью, мужеством и отвагой наших защитников. Слова поддержки, полученные от детей, в боевых условиях дорогого стоят.