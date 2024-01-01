Пенсионер помогает бойцам СВО

«Серебряный» волонтер Шемуршинского центра социального обслуживания населения Константин Емельянов изготавливает окопные свечи.

Талантливого умельца поддерживают неравнодушные односельчане, приносят необходимые компоненты — жестяные банки, картон, свечи. Общими усилиями удалось приобрести более 40 кг парафина: половину предоставил Шемуршинский центр социального обслуживания населения. «Радует, что в нашем селе так много добрых и отзывчивых людей», — отмечает Константин Емельянов.

Для изготовления окопных свечей требуются жестяные самооткрывающиеся банки — у них нет рваных краев. За новогодние праздники пенсионер из Шемурши собрал около 200 банок, из которых уже смастерил порядка 100 свечей, сообщили в Минтруда Чувашии.