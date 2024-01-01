На коврах сражались опытные и перспективные

…И даже сильная метель не помешала спортсменам из разных уголков республики собраться в минувшее воскресенье в Чебоксарах на чемпионате и первенстве Чувашии (до 20 лет) по самбо.

В спортивной школе олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова встретились опытные борцы и восходящие звезды. Порой в драматичных поединках судьба медалей решалась в последние секунды схватки, а болельщики испытывали весь спектр эмоций — от радости до разочарования за любимых атлетов.

Несмотря на плотный календарь самбистов, республиканский чемпионат всегда входил в число значимых соревнований для наших спортсменов. Показательно, что пару дней назад Павел Иванов (весовая категория до 58 кг) и Даниил Орлов (весовая категория до 79 кг) взяли золотые награды первенства России среди юниоров до 24 лет в Кстово. Вернувшись домой, спортсмены «с колес» сражались за победу в чемпионате Чувашии.

К сведению Представители нашей республики отлично выступили на первенстве России в Кстово. В весовой категории до 79 кг на вторую ступень пьедестала почета поднялся Никита Александров. Среди девушек «золото» в весе до 50 кг завоевала Софья Емелюкова, а «бронза» на счету Татьяны Федоровой. По итогам соревнований Павел Иванов, Даниил Орлов и Софья Емелюкова прошли отбор в сборную России для выступления на Играх БРИКС, которые состоятся 12-16 июня в Казани.

…После 30-минутной разминки стартовали схватки в восьми весовых категориях. «По итогам соревнований будет сформирована сборная республики для участия в чемпионате и первенстве ПФО, — рассказал вице-президент республиканской Федерации самбо и главный тренер сборных команд Чувашии Сергей Пегасов. — Сборная Чувашии всегда достойно выступает не только на окружном уровне, но и на чемпионатах и первенствах страны. Ежегодно порядка 10-15 спортсменов из Чувашии представляют Россию на международной арене. Отрадно, что за спинами опытных и заслуженных спортсменов подрастают талантливые ребята — в нашей республике хорошая конкуренция среди самбистов, достойная инфраструктура. Совокупность факторов позволяет смотреть в будущее с оптимизмом».

Соревнования проходили на двух коврах. Во время схваток самбисты не только боролись друг с другом, но и поддерживали. Например, один из спортсменов передал самбовку (куртка самбистов) своему товарищу. Правда, это не помогло добиться победы.

На коврах проходило очень много ярких поединков. Спортсмены выполняли элементы на любой вкус — проходы в ноги, подсечки, болевые приемы на удержание. Также атлетов очень часто предупреждали за пассивную борьбу, но иногда спортсмены немного хитрили — при благоприятном течении схватки самбисты сбивали темп, развязывая борцовки (обувь самбистов).

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр спорта Чувашии: «В Чувашии самбо является базовым видом спорта. В нашей республике активно реализуются проекты «Самбо в школу» и «Zа самбо», в рамках которых подрастающее поколение постигает азы самообороны без оружия. Очень приятно, что эти проекты уже приносят плоды. Популярность самбо в республике растет — я уверен, что чувашская школа будет удерживать одну из лидирующих позиций в нашей стране».

Среди участников финального противостояния в весовой категории до 58 кг не было Павла Иванова. Казалось, что по ошибке, а на самом деле Павел на чемпионате Чувашии боролся в весе до 64 кг. Без Павла в этой категории победу одержал Данияр Гашимов. «Я хорошо подготовился к турниру. Несмотря на победу в чемпионате, я не полностью доволен выступлением — хотелось бы выиграть с явным преимуществом, — рассказал Данияр Гашимов корреспонденту «СЧ». — А тут в начале схватки пропустил прием и создал себе проблемы. Хорошо, что на тренировках мы часто моделируем критические ситуации при проигрыше, когда нужно отыграться в кратчайшее время — сегодня это мне помогло».

В свою очередь, в весе до 64 кг Павел Иванов был главным фаворитом. Несмотря на это, любители самбо испытали шок, когда в полуфинале Павел оказался на грани поражения, проигрывая по ходу схватки четыре балла своему сопернику. Он смог собрать всю волю в кулак и одержать досрочную победу. А уже в битве за «золото» чемпион первенства мира прошлого года достаточно уверенно выиграл у Артема Ефимова. По признанию Павла, он не кушал оливье и селедку под шубой на новогодние праздники, а следил за весом и продолжал тренироваться.

«Чемпионат Чувашии — это хорошая проверка своих сил. Для поддержания физической формы очень важно постоянно практиковаться, — рассказал Павел Иванов. — В этом году я буду впервые участвовать в чемпионате России, который пройдет в марте. Приложу все усилия для победы».

Также не без проблем в весе до 71 кг завоевал «золото» мастер спорта международного класса, чемпион Европы Александр Федоров. Самбист успевает совмещать успешную спортивную карьеру с работой тренера в спортшколе олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова. «Своих соперников на ковре я хорошо знаю, как и они меня. На самом деле мне не так просто конкурировать с соперниками по весовой категории — ребята хорошо обучены. И сегодня мне пришлось серьезно попотеть», — подвел итоги Александр Федоров.

Украшением чемпионата стал финальный поединок в весе до 79 кг между Даниилом Орловым и Глебом Горловым. Многие любители самообороны без оружия ожидали победы Даниила. И в начале поединка он имел преимущество. Даже выполнил прием на два балла, но… Ближе к концу Глеб сначала сделал действие на один балл, а за 18 секунд до конца и вовсе вышел вперед. Практически никто не поверил в случившееся, но Глеб благодаря силе воли и характеру смог отстоять золотую награду чемпионата. «Приятно выигрывать у именитого соперника (Даниила Орлова), с которым я вместе тренируюсь, — поделился эмоциями Глеб Горлов. — Именно Даниил для меня был одним из примеров для подражания, когда я только начинал делать первые шаги в самбо и выступал в более легких весовых категориях. Когда я по ходу поединка проигрывал два балла, я понимал, что нужно бороться до последних секунд схватки и не останавливаться».