Урмарский округ выходит на федеральную арену

В Урмарах состоялось важное совещание, посвященное развитию образования в округе. Администрация приняла решение представить свой опыт на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Центральным элементом заявки станет проект создания образовательного кластера, объединяющего школы, вузы и предприятия. На встрече с участием главы округа Василия Шигильдеева, начальников территориальных отделов, руководителей образовательных и культурных учреждений создали проектную команду, определили экспертов, наметили график подготовки документов.

Основной площадкой кластера стала Урмарская средняя школа, которая получила статус базовой школы Российской академии наук (РАН). Это уникальный статус для сельской местности, открывающий доступ к научным программам, методическим разработкам и федеральным ресурсам. С подписанием соглашений с Чувашским государственным университетом, Чувашским государственным педагогическим университетом и Чувашским аграрным университетом началась работа над дорожными картами производственной практики. Студенты смогут проходить обучение на базе местных предприятий.

В Урмарской школе уже открыт агрокласс, где дети осваивают основы сельхозтехнологий. В планах — открытие частного техникума, строительство гостиницы-общежития для студентов и специалистов, ремонт учебных площадок на предприятиях под программы бережливого производства. Развивается идея корпоративного университета «УрмарУм» — пространства непрерывного обучения для молодежи и работников.

«Каждое учреждение образования, культуры и спорта округа взяло обязательство подать не менее трех грантовых заявок в 2026 году. Уже есть подготовленные документы и понимание, какие грантовые ресурсы помогут нам благоустраивать дворы, проводить фестивали, конкурсы, оснащать школы, спортивные секции, — рассказал Василий Шигильдеев, отметив, что таким образом формируется культура инициативности. — Гранты — это не просто деньги. Это возможность решать задачи вместе с жителями. Проект «Урмарский образовательный кластер» напрямую связан с национальным проектом «Молодежь и дети». Он призван не только повысить качество знаний, но и дать молодым людям реальный шанс остаться в родном крае — учиться, работать, строить семью».

Иван Максимов