Глава Бердянского округа впечатлился экспозицией Чувашии на ВДНХ

«Очень большой, мощный стенд! Здесь можно найти все — от национальных костюмов до VR-очков, от продукции сельского хозяйства до электроники». Так глава Бердянского муниципального округа Алексей Кичигин оценил экспозицию Чувашии на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Побывав на ставшей уже знаменитой выставке, он, конечно, не мог пройти мимо стенда региона-шефа. Как сообщает телеграм-канал «Бердянск.ру», этот визит подчеркнул важность партнерства и сотрудничества между регионами России. «Запорожской области есть чему поучиться у Чувашии, а также есть что почерпнуть», — отметил Алексей Кичигин.