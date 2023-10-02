Вышитая карта страны украсит вход на Международную выставку-форум “Россия”

Вышитая карта станет основой одного из главных арт-объектов Международной выставки-форума «Россия». Соответствующее соглашение подписано сегодня с дирекцией выставки.

Гостей на входе ВДНХ будет встречать инсталляция из кинетических элементов с изображениями всех 89 регионов России.

«Для нас честь, что она станет визитной карточкой такого масштабного проекта», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

По словам руководителя АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Натальи Виртуозовой, вышитая карта прекрасно отражает многонациональность страны через узоры, поэтому родилась идея представить её в виде арт-объекта, который будет встречать наших гостей прямо перед входом на ВДНХ.