Даже в праздники серебряные волонтеры не забывали о помощи бойцам СВО

Сеть убережет, чай согреет

Кто в зимние каникулы телевизор смотрел да по гостям ходил, а кто провел длинные выходные с пользой. Не сидели сложа руки и сотрудники Урмарского комплексного центра социального обслуживания населения. Вместе с неравнодушными жителями деревни Арабоси в новогодние и рождественские праздники волонтеры вязали маскировочные сети для участников спецоперации.

«Для ребят это как бронежилет и бомбоубежище. С помощью таких сетей можно укрыть от вражеского квадрокоптера и бойцов, и технику. К примеру, танк, накрытый таким камуфляжем, с высоты птичьего полета будет казаться пригорком, поросшим бурьяном или засыпанным снегом. Маскировочные сети в военно-полевых условиях быстро приходят в негодность, поэтому они очень нужны нашим воинам», — объясняют сотрудники отделения стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

«Помогаем, чем и как можем. Очень хочется, чтобы наши ребята быстрее вернулись домой к своим матерям, женам, детям», — делится одна из помощниц Вера Васильева.

Вот и в Алатырском комплексном центре социального обслуживания населения — ни дня без доброго дела. За праздничные выходные серебряные волонтеры отправили шесть гуманитарных посылок на передовую и в госпитали, где проходят лечение и восстанавливаются раненые бойцы. С одним из военнослужащих, возвращавшимся после отпуска в зону СВО, заботливые бабушки центра передали для земляков 20 пар теплых носков и мочалки.

В КЦСОН рассказывают, что ряды добрых помощников пополняются. На днях в центр пришла убежденная сторонница здорового образа жизни Мария Синяева. Пенсионерка принесла травяные чаи, которые должны помочь защитникам Отечества согреться в морозные дни, укрепить организм, насытить его витаминами. Все лето женщина собирала и сушила малину, шиповник, зверобой, мяту, кипрей, клевер и другие полезные растения. И теперь все это душистое «соцветие» с малой родины в тщательно упакованных пакетиках с ярлычками, на которых подробно указан состав травяного сбора, отправится к нашим воинам.