В Урмаево отпраздновали открытие мечети

Сегодня Глава Чувашии Олег Николаев и Президент Татарстана Рустам Минниханов открыли реконструированную Соборную мечеть в селе Урмаево. В церемонии приняли участие председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, председатель духовного собрания мусульман России, муфтий Чувашии Альбир Крганов, а также жители района.

Поздравив собравшихся с открытием мечети, руководители республик подчеркнули, что Татарстан и Чувашия не просто соседи, а представители братских народов. Заметив, что в Чувашии проживают представители 128 национальностей, Олег Николаев отметил: «Татары третий по численности народ республики, вносят огромный вклад в устройство жизни в Чувашии. А самое главное – сохраняют традиции, сформированные здесь нашими предками».

Рустам Минниханов поблагодарил руководство республики за бережное отношение к религии и культуре татарского народа. По его словам, в Чувашии внимательно относятся к представителям всех народов и конфессий: «Созданы все условия, чтобы они могли исповедовать свою религию, сохранять свои национальные традиции».

Осмотрев обновленную мечеть, Минниханов и Николаев встретились с активом села и меценатами, оказавшими помощь в реконструкции мечети. Соборная мечеть имени Рaхимуллы хазрата Миназетдинова в Урмаево была построена в 1990 году. Решение о ее реконструкции было принято прихожанами для увеличения площади.

По традиции мероприятие в Урмаево продолжилось республиканским праздником шакирдов (учеников медресе), приуроченным к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Фото: tatarstan.ru