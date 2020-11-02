Программа социально-экономического развития Комсомольского района на 2020-2025 годы

Утверждена постановлением администрации Комсомольского района от 02.09.2020 г. (№ 605).

О РАЙОНЕ

*Комсомольский район расположен в южной части республики и граничит с Канашским, Яльчикским, Батыревским районами и Кайбицким районом Республики Татарстан. В Комсомольском районе 13 муниципальных образований, 12 сельских поселений, 54 населенных пункта, из них 8 сел, 46 деревень. Территория района 630,3 квадратных километра. Население: 24202 человек. Плотность населения составляет 38 человек на 1 квадратный километр.

*Природные ресурсы: большая часть территории (65,6) представлена сельскохозяйственными угодьями, из них 87% находятся под пашней, другие под лугами и пастбищами. Лесами в районе занято 27%. По данным почвенного обследования, на территории района выделено 16 типов почв. Основной почвенный фонд севернее реки Кубня представлен серыми лесными почвами, южнее — черноземами. По механическому составу преобладают легкоглинистые почвы, по степени эрудированности – слабосмытые. На территории района имеются общераспространенные полезные ископаемые в виде песка, глины, известняка и минеральных красок. На территории района в Сюрбей-Токаевском сельском поселении разведано месторождение строительных песков.

*Доля сельского населения в районе составляет 100%. Сельхозтоваропроизводители специализированы в основном на производстве зерна, картофеля, мяса и молока. Доля продукции, произведенной хозяйствами населения, в 2019 году составила 51,1% от общего объема произведенной продукции сельского хозяйства в районе, сельскохозяйственных предприятий — 47,1%, доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства составила 1,8%.

Самой быстроокупаемой культурой в растениеводстве Комсомольского района является картофель. Валовой сбор картофеля по району составил 30680 тонн при средней его урожайности 315,2 центнера с га. Это лучший показатель за последние семь лет.

*Доля работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 49% численности экономически активного населения района. Общая сумма налогов, уплаченных индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в местный бюджет на 1 января 2020 года, составила 11924,7 тыс. руб.

*Система школьного образования района включает 18 общеобразовательных организаций, в том числе 12 средних, 6 основных школ. В 2019-2020 учебном году в них обучались 2720 обучающихся. Наполняемость классов составила 13,4 чел. Система дошкольного образования представлена 4 дошкольными образовательными организациями, 10 дошкольными группами при 6 общеобразовательных организациях и 9 группами кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста при 8 общеобразовательных организациях. В них воспитываются 968 детей, что составляет 55% детей в возрасте от 1 до 7 лет.

*Медицинскую помощь населению оказывает Комсомольская центральная районная больница Министерства здравоохранения Чувашской Республики, в состав которой входят поликлиника на 510 посещений в смену, круглосуточный стационар на 86 коек, 30 коек дневного стационара, 8 отделений общеврачебной практики, 24 фельдшерско-акушерских пункта, 2 домовых хозяйства.

*На территории Комсомольского района действуют 36 культурно-досуговых учреждений, 18 сельских библиотек, 2 народных музея, 1 детская школа искусств. Культурно-досуговые учреждения расположены в 33 собственных зданиях.

Из-за нецелесообразности эксплуатации зданий Асановского сельского Дома культуры Асановского сельского поселения, Подлесно-Чурачикского сельского клуба Сюрбей-Токаевского сельского поселения, Токаевского сельского клуба Урмаевского сельского поселения эти учреждения переведены в здания образовательных учреждений района.

*Протяженность автомобильных дорог общего пользования Комсомольского района на 1 января 2020 года составляет 382,4 км, в том числе федерального значения — 28,6 км, республиканского значения — 55,1 км, местного значения — 298,7 км. Износ местных дорог составляет 64% (по результатам проведенной диагностики в 2019 г.).

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА

Дорожная инфраструктура

Автодорога местного значения Комсомольского района.

Основная часть автомобильных дорог района и мостов построены в 1975-1985 годах, на сегодняшний день они полностью выработали свой эксплуатационный ресурс и не соответствуют нормативным требованиям. Низкий уровень транспортно-эксплуатационного состояния дорог и мостов связан с ежегодным недостаточным финансированием ремонтных работ, из–за чего накоплен значительный недоремонт на дорогах и мостах и требует восстановительных работ. Протяженность местных автодорог 115 км. Износ местных дорог составляет около 65% (по результатам проведенной диагностики в 2019 году).

Что делается

Ежегодно на ремонт автодорог местного значения выделяется порядка 8,0– 9,0 млн рублей (2-3 км дороги).

Пути решения

Увеличение финансирования дорожного фонда по статье ремонт автодорог, пересмотр методики выделения финансовых средств в зависимости от износа автодорог.

Источники и объемы финансирования

Дорожный фонд Чувашской Республики. Ориентировочная протяженность автодорог, требующих ремонта, — 74,75 км и стоимость работ — 299,0 млн рублей.

Автодорога республиканского значения «Калинино — Батырево — Яльчики — Починок-Инели — граница Республики Татарстан в Комсомольском районе».

Отсутствие тротуара на автодороге республиканского значения (в д. Нижнее Тимерчеево, с. Урмаево, с Комсомольское, д. Александровка, с. Луцкое, д. Починок-Инели), люди передвигаются по обочине, тем самым создаются аварийные ситуации (наезды автотранспорта на пешеходов).

Что делается

Администрация Комсомольского района и жители района неоднократно (начиная с 2017 года) обращались в Минтранс Чувашии, КУ Чувашупрдор с просьбой решения по данному вопросу (порядка 10 обращений).

Пути решения

Минтрансу Чувашии дать поручение КУ Чувашупрдор провести проектные работы и СМР по строительству тротуара.

Источники и объемы финансирования

Дорожный фонд Чувашской Республики. Ориентировочная протяженность тротуаров — 14,1 км и стоимость работ — 42,3 млн рублей.

Автодорога республиканского значения «Калинино — Батырево — Яльчики» в Комсомольском районе.

Отсутствие наружного освещения и тротуара на автодороге республиканского значения (в д. Нижние Бюртли–Шигали, с. Шерауты, с. Тугаево), люди передвигаются по обочине, тем самым создаются аварийные ситуации (наезды автотранспорта на пешеходов).

Что делается

Администрация Комсомольского района и жители района неоднократно (начиная с 2017 года) обращались в Минтранс Чувашии и КУ Чувашупрдор с просьбой решения по данному вопросу (порядка 4 обращений).

Пути решения

Минтрансу Чувашии дать поручение КУ Чувашупрдор провести проектные работы и СМР по строительству наружного освещения и тротуара.

Источники и объемы финансирования

Дорожный фонд Чувашской Республики. Ориентировочная протяженность наружного освещения и тротуаров — 3,1 км и стоимость работ — 15,9 млн рублей.

Образование

В этом году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе Комсомольской средней школы № 1 открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Его кабинеты оборудованы манекенами для мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи, шлемами виртуальной реальности, ноутбуками и шахматными столами.

Капитальный ремонт МБОУ «Комсомольская СОШ № 1», 2 этап.

Здание МБОУ «Комсомольская СОШ № 1» 1973 года постройки. Количество обучающихся 513 учащихся. Износ составляет 55% (по итогам обследования БТИ).

Что делается

Проектно-сметная документация разработана, положительное заключение экспертизы имеется.

Пути решения

Капитальный ремонт МБОУ «Комсомольская СОШ № 1», 2 этап. Включение в программу «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше», 2 этап.

Источники и объемы финансирования

Республиканский и местный бюджеты Комсомольского района. На 2 этап капитального ремонта необходимо 19783,38 тыс. рублей.

Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Рябинушка», 2 этап.

Здание МБДОУ детский сад № 2 «Рябинушка» 1969 года постройки. Количество воспитанников — 125. Износ составляет 47% (по итогам обследования БТИ на 24.11.2015 года).

Что делается

Проектно-сметная документация разработана, положительное заключение экспертизы имеется.

Пути решения

Капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Рябинушка», 2 этап. Включение в программу «Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций».

Источники и объемы финансирования

Республиканский бюджет и местный бюджет Комсомольского района. На 2 этап капитального ремонта необходимо 7371,63 тыс. рублей.

На базе ДЮСШ «Кетне» работает «Центр тестирования сдачи норм ГТО». В прошлом году по проекту «Спорт — норма жизни» здесь была построена спортивная площадка для подготовки к сдаче норм ГТО. В первом квартале 2020 года нормативы здесь сдавали 263 человека, и 83 из них успешно прошли испытания на «Золотой» знак отличия.

Капитальный ремонт МБОУ «Комсомольская СОШ № 2».

Здание МБОУ «Комсомольская СОШ № 2» 1994 года постройки. Количество обучающихся — 476. По итогам технической экспертизы фундамент ограниченно работоспособный, перекрытия работоспособны, за исключением участка над входом в осях 5-6/Г (состояние которого признано аварийным), стены ограниченно работоспособны (на участках с отслоением облицовочного слоя признаны аварийными).

Что делается

Проведена техническая экспертиза ООО «Независимая экспертиза» 08.04.2019 года.

Пути решения

Капитальный ремонт МБОУ «Комсомольская СОШ № 2». Разработка проектно-сметной документации и включение в программу «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше».

Источники и объемы финансирования

Республиканский бюджет и местный бюджет Комсомольского района. Ориентировочная стоимость работ — 43140,0 тыс. рублей, в т.ч. на разработку проектно-сметной документации — 640,0 тыс. рублей, на капитальный ремонт — 42500,0 тыс. рублей.

Капитальный ремонт МБОУ «Шераутская СОШ».

Здание МБОУ «Шераутская СОШ» 1987 года постройки. Количество обучающихся — 107 учащихся и 16 воспитанников. Износ составляет 51% (по итогам обследования БТИ).

Что делается

Проектно-сметная документация разработана, положительное заключение экспертизы имеется.

Пути решения

Капитальный ремонт МБОУ «Шераутская СОШ». Включение в программу «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше».

Источники и объемы финансирования

Республиканский бюджет и местный бюджет Комсомольского района. На капитальный ремонт необходимо 45446,72 тыс. рублей.

Капитальный ремонт МБОУ «Полевошептаховская СОШ».

Здание МБОУ «Полевошептаховская СОШ» 1980 года постройки. Количество обучающихся — 75 учащихся и 25 воспитанников. Износ составляет 51% (по итогам обследования БТИ).

Что делается

Проектно-сметная документация разработана, положительное заключение экспертизы имеется.

Пути решения

Капитальный ремонт МБОУ «Полевошептаховская СОШ». Включение в программу «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше».

Источники и объемы финансирования

Республиканский бюджет и местный бюджет Комсомольского района. На капитальный ремонт необходимо 39763,0 тыс. рублей.

Капитальный ремонт МБОУ «Нюргечинская СОШ».

Описание проблемы

Здание МБОУ «Нюргечинская СОШ» 1970 года постройки. Количество обучающихся — 81 . Износ составляет 51% (по итогам обследования БТИ). Требуется капитальный ремонт кровли.

Что делается

Жители Полевосундырского сельского поселения неоднократно обращались в администрацию Комсомольского района с просьбой решения данного вопроса.

Пути решения

Капитальный ремонт МБОУ «Нюргечинская СОШ». Разработка проектно-сметной документации и включение в программу «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше».

Источники и объемы финансирования

Республиканский бюджет и местный бюджет Комсомольского района. На разработку проектно-сметной документации необходимо 310,0 тыс. рублей, на капитальный ремонт — 21800,0 тыс. рублей.

Каждый год в районе создаются новые места для дошколят. Только в прошлом году открылись две дошкольные группы на 50 мест в Комсомольской средней школе № 2, был построен детский сад «Лейсан» в с. Урмаево на 110 мест, а в трех детсадах создали 80 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Строительство пристроя детского сада на 50 мест к зданию МБОУ «Чурачикская СОШ».

На территории Чичканского сельского поселения и прилегающих к нему Тугаевского и Сюрбей–Токаевского сельских поселений дошкольных детских учреждений не имеется. Родители детей дошкольного возраста возят в детские учреждения, расположенные в с. Комсомольское и с. Урмаево на расстояние от 10 до 20 км. Многие вынуждены сидеть дома. На территории Чичканского и Тугаевского сельских поселений (в части д. Нижнее Тимерчеево и д. Верхнее Тимерчеево) число детей дошкольного возраста превышает 90 человек. Из-за отсутствия дошкольных учреждений молодые родители стремятся переехать в города и районные центры.

Что делается

В Чурачикской СОШ открыта группа кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Однако для этих групп создать условия для полноценного дошкольного образования в действующих школах невозможно.

Имеются неоднократные обращения жителей в органы власти по решению этого вопроса.

Пути решения

Решение вопроса видится в строительстве пристроя к Чурачикской СОШ для размещения детского сада на 50 мест. Площадь территории школы позволяет размещать пристрой с соблюдением СНиПов и санитарно-гигиенических норм. В то же время пристрой позволит сэкономить на строительстве инженерных коммуникаций, т.к. будет одна котельная, водопровод, система водоотведения и кухня. Вопросы подключения к электрическим и газовым сетям решены.

Источники и объемы финансирования

Для проектирования пристроя необходимо изыскать средства в сумме до 1,0 млн рублей, для строительства — до 40,0 млн рублей. Изыскать указанные средства в бюджете района в 2020-2021 гг. не представляется возможным. Необходима финансовая помощь в виде софинансирования из федерального или республиканского бюджетов в рамках национальных проектов «Образование» или «Развитие сельского хозяйства».

В этом году жители трех деревень Полевосундырского сельского поселения решили установить в своих населенных пунктах детские игровые площадки. Первыми такую площадку открыли в деревне Степное Яниково.

Строительство детского сада на 50 мест в с. Тугаево.

На территории Тугаевского сельского поселения в трех общеобразовательных организациях имеются группы кратковременного пребывания детей. Эти ГКПД не могут создать условия для полноценного дошкольного образования детей в действующих школах.

Родители детей дошкольного возраста неоднократно обращались в администрацию района с просьбой о строительстве детского сада в с. Тугаево для пяти сельских населенных пунктов.

Что делается

Имеются неоднократные обращения жителей в органы власти по решению этого вопроса.

Пути решения

Решение вопроса видится в строительстве детского сада на 50 мест в с. Тугаево при включении в перечень объектов строительства соответствующей государственной программы Чувашской Республики в 2022 году.

Источники и объемы финансирования

Для проектирования детского сада необходимо изыскать средства в сумме до 1,9 млн рублей, для строительства — до 60,0 млн рублей. Изыскать указанные средства в бюджете района в 2020-2021 гг. не представляется возможным. Необходима финансовая помощь в виде софинансирования из федерального или республиканского бюджетов в рамках национальных проектов «Образование» или «Развитие сельского хозяйства».

ЖКХ

Строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 600 куб. м в сутки и сетей канализации в селе Комсомольское.

В настоящее время в с. Комсомольское эксплуатируются 3 очистных сооружения. Все объекты были введены в эксплуатацию в 1974-1978 годах. Износ инженерных коммуникаций составляет 70 и более процентов, характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей.

Что делается

Администрацией Комсомольского района в 2019 году были выполнены следующие предпроектные работы: инженерно-геодезические, геодезические, экологические изыскания.

Пути решения

Включение в РАИП в части выполнения проектных и строительно-монтажных работ.

Источники и объемы финансирования

Республиканский бюджет и местный бюджет Комсомольского района. Ориентировочная стоимость работ — 112,8 млн рублей, в т.ч. проектные работы — 2,8 млн рублей, СМР — 110,0 млн рублей.

Экология

Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки твердых коммунальных отходов в с. Комсомольское.

В настоящее время у с. Комсомольское имеется несанкционированная свалка ТКО. Она не соответствует санитарным и экологическим требованиям, предъявляемым к объектам размещения отходов.

Что делается

Администрацией Комсомольского района в 2018 году были выполнены проектные работы по рекультивации свалки ТКО, а также были проведены публичные слушания в 3 этапа. В данный момент в целях получения экологической экспертизы проектной организацией ведутся работы по устранению замечаний, выданных Волжско-Камским управлением Росприроднадзора.

Пути решения

Включение объекта в ФЦП «Чистая страна».

Источники и объемы финансирования

Республиканский бюджет и местный бюджет Комсомольского района. Ориентировочная стоимость работ — 25,0 млн рублей.

Культура

Своеобразной визитной карточкой района стал международный фестиваль традиционной культуры тюркского мира «Урмай Залида». В этом году он был посвящен 100-летию образования ТАССР и Чувашской автономии, а также памяти основателя общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» Ферита Гибатдинова.

Строительство центра культурного развития в с. Комсомольское.

Существующий районный Дом культуры расположен в с. Комсомольское и рассчитан на 284 посадочных места. Строительство 1 части деревянного корпуса здания осуществлено в 1910 году под местную церковь. В 1947 году — строительство второй части здания из кирпича. В настоящее время степень эксплуатационной пригодности здания в целом не соответствует нормам эксплуатационных характеристик конструкций, а также противопожарным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

Что делается

В данный момент администрацией Комсомольского района ведутся работы по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка для строительства.

Пути решения

Включение в РАИП в части выполнения проектных и строительно-монтажных работ.

Источники и объемы финансирования

Республиканский бюджет и местный бюджет Комсомольского района. Ориентировочная стоимость работ — 123,0 млн рублей, в т.ч. проектные работы — 3,0 млн рублей, СМР — 120,0 млн рублей.

Физкультура и спорт

Строительство хоккейной коробки в деревне Нюргечи.

В деревне Нюргечи 90% населения занимается спортом. Одним из любимых видов является игра в хоккей. Имеющаяся хоккейная коробка не отвечает современным требованиям и правилам техники безопасности.

Что делается

Жители д. Нюргечи неоднократно обращались в администрацию Комсомольского района с просьбой решения данного вопроса.

Пути решения

Строительство хоккейной коробки в деревне Нюргечи. Включение в программу.

Источники и объемы финансирования республиканский бюджет и местный бюджет Комсомольского района. На строительство — 1500,0 тыс. рублей.

Государственные и муниципальные услуги

Строительство здания для размещения АУ «МФЦ Комсомольского района». Площадь помещения АУ «МФЦ Комсомольского района» не соответствует стандартам для предоставления государственных и муниципальных услуг: площади сектора информирования и ожидания не менее 10 квадратных метров на одно окно; функционирования специально оборудованного рабочего места (ресепшен), предназначенного для информирования заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг; помещение для архива, организации бесплатного туалета для посетителей, в том числе туалета, предназначенного для инвалидов.

Требуется увеличение площади для оказания государственных и муниципальных услуг АУ «МФЦ Комсомольского района». В муниципальной собственности отсутствуют помещения для расширения.

Пути решения

Строительство здания для размещения АУ «МФЦ Комсомольского района».

Источники и объемы финансирования

В местном бюджете недостаточно средств для решения этой проблемы. Для реализации данной проблемы потребуется привлечение средств из федерального или республиканского бюджетов.

Межбюджетные отношения

Усовершенствование межбюджетных отношений.

При применении существующей методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований не учитывается увеличение расходных потребностей сельских поселений. Расходная потребность сельских поселений увеличивается в связи с ростом инфляции, с введением новых социально-значимых объектов на территории сельских поселений, и на содержание новых объектов требуются дополнительные финансовые ресурсы.

Пути решения

При определении бюджетной обеспеченности учитывать оценку расходных полномочий муниципального образования в нынешних условиях и разработать новую методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на уровне субъекта Чувашской Республики с учетом вышеуказанной проблемы.

Источники и объемы финансирования

Дополнительных финансовых затрат не требуется.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, СОГЛАСОВАННЫХ СО СТРАТЕГИЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО 2025 ГОДА

Цели муниципальной программы — это обеспечение устойчивого экономического развития района, сохранение и развитие экономического потенциала района и последовательное повышение качества жизни населения.

Агропромышленный комплекс также будет занимать лидирующие позиции в экономике района. Динамика развития АПК на период до 2025 года будет формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны, окажут влияние меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой — сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

АПК будет развиваться под воздействием мер по повышению устойчивости агропромышленного производства, способствующих его росту, это — увеличение объемов и направлений государственной поддержки; более полное использование имеющегося природно-экономического потенциала для производства конкурентоспособной продукции.

Для обеспечения устойчивого развития района определены следующие приоритетные направления:

обеспечение занятости населения, в том числе безработного населения;

развитие малого и среднего бизнеса, оказание поддержки развитию промышленных и инновационных малых предприятий;

охрана окружающей среды и снижение негативного воздействия;

внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий;

удовлетворение потребностей жителей района в жилье, объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, соответствующих общероссийским и европейским стандартам качества жизни;

повышение качества и доступности социальных услуг, включая услуги органов исполнительной власти Чувашской Республики.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предусмотренная Комплексным планом активная экономическая политика, направленная на задействование основных факторов динамичного развития экономики, обеспечит неуклонное повышение качества жизни населения Комсомольского района темпами выше среднереспубликанских.

Основными результатами реализации Комплексного плана станут:

создание условий для развития реального сектора экономики через:

развитие и модернизацию систем инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры района;

создание новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса за счет:

создания режима наибольшего благоприятствования и снятия административных барьеров для развития предпринимательства;

оказания форм имущественной, финансовой, инфраструктурной, информационной, образовательной, правовой и консультационно-методической государственной и муниципальной поддержки;

последовательное повышение качества жизни населения путем:

снижения социальной напряженности благодаря созданию новых рабочих мест, содействию самозанятости, росту доходов населения и оказанию социальной поддержки малообеспеченным слоям населения;

развития новых форм предоставления муниципальных и государственных услуг, повышения доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта;

увеличения темпов ввода жилья за счет финансовой и организационной поддержки подрядных организаций, сокращение сроков оформления земельных участков под жилищное строительство и затрат на технологическое подключение, содействия в строительстве коммунальной инфраструктуры, выделения бюджетных средств на обеспечение жильем отдельных категорий граждан;

повышения уровня экологической безопасности и улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации вследствие технологической модернизации производства предприятий, оказывающих негативное влияние на состояние окружающей среды; строительства объездной дороги для грузового транспорта; реконструкции и создания новых объектов коммунальной инфраструктуры для предотвращения вредного воздействия бытовых и производственных отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Реализация проектов Комплексного плана позволит к 2025 году диверсифицировать экономику района, активное развитие малого и среднего предпринимательства, устранить напряженность на рынке труда, обеспечить снижение безработицы до естественного уровня.

Эффективность программы оценивается по степени достижения основных показателей социально-экономического развития муниципального района (города) и индикаторов оценки результатов программы.

Подпись к фото: Административный центр района — село Комсомольское, расположенное в 115 км от г. Чебоксары. До 1939 года это село называлось Большие Кошелеи, а затем, в честь комсомольцев, убитых участниками «кулацкого мятежа» в январе 1918 года, получило новое имя — Комсомольское.