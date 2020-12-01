Педагог из Чувашии — лауреат всероссийского фотоконкурса «Мое село»

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Радуга над родной деревней

Учительница Чичканской общеобразовательной школы Комсомольского района Гелфия Ильдизяровна Зейдуллина стала лауреатом всероссийского фотоконкурса «Мое село». Ее работа «После дождя. Радуга над деревней Чичканы» удостоена второго места в номинации «Мое любимое село».
Напомним, первый всероссийский конкурс, рассказывающий средствами фотографии о жизни сельских поселений страны, инициировала «Единая Россия» в рамках партпроекта «Российское село». Его целью инициаторы ставили «приобщение жителей страны к национальным культурно-историческим традициям и нравственным устоям, пропаганду привлекательных черт и преимуществ сельского образа жизни, воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине, повышение престижа крестьянского труда». Для этого были определены три номинации: «Образ сельской семьи», «Мое любимое село» и «Созидательный труд крестьянина». Участвовать в них могли все желающие: жители села и горожане, фотолюбители и профессионалы.
Стартовал конкурс в ноябре 2019 года и проходил в два этапа: региональный и федеральный. На региональном уровне от жителей Чувашии поступило более двухсот работ. Лучшие (кстати, победители республиканского тура были поощрены региональным отделением «Единой России») отправили для участия в федеральном.
Как сообщается на сайте организаторов, в финал вышли 123 работы из 43 регионов страны. По словам координатора партпроекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, все фотоработы замечательные: «Было очень непросто выбрать лучшие». Видимо поэтому и лауреатов оказалось немало — 18. Их работы можно посмотреть на сайте организаторов.

 

Радуга над деревней Чичканы впечатлила жюри конкурса.

Опубликовано: 9 декабря 2020 г.


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