На Алее славы Героев в селе Комсомольское установлен танк Т-80

Он напомнит о тех, кто воевал и служил в Германии

Танк в село Комсомольское ветераны Группы Советских войск в Германии (ГСВГ) задумали привезти еще в 2017 году. Мечтали установить его на самом видном месте как напоминание о подвиге фронтовиков и тех, кто после окончания Великой Отечественной войны все еще продолжал служить вдали от Родины.

Но осуществить задуманное членам Чувашской региональной организации «Ассоциации ветеранов ГСОВГ-ГСВГ-ЗГВ и стран Варшавского договора» удалось только в год 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По признанию взявшихся за дело активистов организации — уроженцев Комсомольского района Юрия Филиппова, Николая Смирнова, Валерия Павлова и Анатолия Архипова, будто само Провидение помогало им в этом году. Однако стоит отдать должное упорству и целеустремленности самих ветеранов военной службы. При участии руководителя региональной ассоциации Валерия Степанова они вели переговоры с военкоматом республики, а затем и с Министерством обороны о разрешении выделить боевую машину, конечно, уже демилитаризованную и списанную, ветеранам Чувашии. Как раз такая техника и нашлась в военной части близ городка Камышлов Свердловской области.

«С Т-80 меня связывает большая крепкая дружба, — делится воспоминаниями гвардии подполковник танковых войск Юрий Филиппов. — После окончания Ульяновского военного училища в 1982 году меня направили служить в город Галле Германской демократической республики. Тогда на вооружение поступили новые танки Т-80. А надо сказать, техника в ГСВГ была новейшая и передовая. Но я учился на Т-72, так что пришлось переучиваться. На новой боевой машине Т-80 и шла моя служба в течение пяти лет. Ну а в 96-м году эту модель танка модернизировали и появился усовершенствованный вариант — Т-80 БВ. На тот момент я уже нес службу в другом месте. Когда ГСВГ расформировали, дивизию, в которой я служил, перевели в село Тоцкое Оренбургской области. И вот удивительно, как рассказали нам офицеры из Камышлова, наш танк перевезли как раз оттуда. Так и замкнулась цепочка событий, и я, можно сказать, вновь воссоединился со своим другом. Конечно, это может быть совсем другой танк, но мне он дорог, как воспоминание о службе в Германии»…

Везли танк в Чувашию зимой по железной дороге. 16 февраля на станции в Канаше боевую махину отгружали двумя кранами. С такой сложной разгрузкой работникам станции еще не приходилось встречаться. Благодарят ветераны за поддержку и неравнодушных жителей Комсомольского района, местных предпринимателей, руководство сельхозпредприятий, без помощи которых доставить танк в райцентр было бы гораздо труднее.

Место для установки танка выделили на Аллее славы Героев возле Комсомольской школы № 1 — там, где стоят каменные бюсты легендарных уроженцев района, удостоенных звания Героя Советского Союза. Как говорит Юрий Филиппов, весь март и апрель шли работы по ремонту корпуса и башни танка, затем его установили на постамент. Теперь осталось навести «марафет»: подчистить, подкрасить, установить табличку с техническими и боевыми характеристиками машины.

«Рядом с танком появится еще и стела в память о солдатах Великой Отечественной войны, в том числе тех, кто дошел до Берлина и потом еще продолжал службу в Германии, ну и в честь всех ветеранов ГСВГ, — рассказывает о планах Юрий Павлович, за плечами которого почти 29 календарных лет военной службы, а с выслугой — все 37. — Таким образом мы хотим подчеркнуть непрерывную связь поколений.

СПРАВКА «СЧ» Группа советских оккупационных войск в Германии (с 1954 года — ГСВГ, с 1989 года — ЗГВ) была создана после победы СССР и антигитлеровской коалиции в Великой Отечественной войне и безоговорочной капитуляции Германии. В состав группы вошли войска 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. 10 июня 1945 года ГСОВГ приступила к осуществлению своих функций на территории Германии. Маршал Советского Союза Георгий Жуков стал ее первым главнокомандующим. Основная задача Группы войск заключалась в том, чтобы обеспечить защиту западных рубежей СССР от внешних угроз и сокрушить любого противника. Группа войск была оснащена самой совершенной и современной боевой техникой и оружием. На середину 1980-х ГСВГ имела на вооружении 7700 танков, из которых 5700 состояли на вооружении 11 танковых и 8 мотострелковых дивизий, а еще 2000 машин находились в отдельных (учебных) танковых полках, в резерве и на ремонтных предприятиях. Прекратила существование 31 августа 1994 года.

Кстати, отец подполковника Филиппова — из тех участников войны, кто еще год после окончания Великой Отечественной продолжал нести службу в Германии.

По мнению ветеранов ГСВГ, памятник-танк привлечет огромное внимание жителей села, а главное — школьников. Сейчас ребята сидят по домам, но когда все закончится, они будут очень рады такому сюрпризу, появившемуся недалеко от их школы. Кстати, у ветеранов ГСВГ — отличный опыт по патриотическому воспитанию молодежи, они шефствуют над кадетскими классами комсомольской школы № 2. А теперь, глядишь, и ребята из первой школы тоже будут охвачены.

Открыть памятник хотели торжественно, накануне юбилейного Дня Победы, но теперь в связи с ограничительными мерами придется подождать. «Ничего, это время проведем с пользой, успеем установить и стелу, и табличку», — не унывают ветераны ГСВГ, считая, что в целом их мечта осуществилась: памятник-танк стоит в Комсомольском и ждет своего открытия.

КСТАТИ Т-80 стал первым в мире серийным танком с единой газотурбинной силовой установкой. Его появление на четыре года опередило аналогичный в плане двигателя американский танк Абрамс, но достаточно долгое время Т-80 был намного быстрее и маневренней всех своих западных конкурентов, одновременно опережая их как по ударной мощи, так и по степени защищенности. Тактико-технические характеристики Т-80БВ Экипаж — 3 чел.

Длина — 9,651 м

Длина корпуса — 6,982 м

Ширина – 3,582 м

Высота – 2,219 м Скорость максимальная:

— 70 км/ч (по шоссе)

— 50 км/ч (по пересеченной местности)

Запас хода — 570 км (с внешними баками)

Фото из архива Ассоциации ветеранов ГСВГ.