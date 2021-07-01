Дети пойдут в отремонтированную школу

В Комсомольском районе продолжается капитальный ремонт школы № 1 — основные работы на объекте планируется завершить до конца августа. Первый этап капитального ремонта школьного здания прошел в 2020 году — из республиканского и районного бюджета на него было выделено почти 11 млн рублей. В нынешнем году на капремонт школы предусмотрено более 26 млн рублей, сообщили в администрации Комсомольского района. Запланированы замена слаботочных сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, отделочные работы в учебных кабинетах, ремонт пищеблока. Также по плану предусмотрено благоустройство прилегающей к школе территории.