В Комсомольском районе ошибка водителя самосвала привела к трагедии

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Сейчас все обстоятельства смертельной аварии выясняются сотрудниками полиции. Фото УГИБДД МВД по Чувашии

22 января около 10 часов утра на автодороге «Цивильск — Ульяновск» у деревни Дубовка произошла авария.
Грузовым МАЗом управлял 32-летний водитель — он ехал со стороны села Батырево в направлении Канаша, когда тяжелую машину неожиданно стало заносить. Результат потери управления грузовиком был страшен — он выехал на полосу встречного движения и столкнулся сначала с «Рено Каптюр» (в нем погибла женщина) и сразу же после этого с «Фольксвагеном Поло». Помимо погибшей пассажирки кроссовера ранения получили пять человек.
По сообщению МВД по Чувашии, больше всех досталось водителю и двум пассажирам «Рено» — их госпитализировали в больницу. Медицинскую помощь оказали и двоим пассажирам «Фольксвагена». Детей среди пострадавших не было.

Опубликовано: 24 января 2022 г.


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