В Комсомольском районе ошибка водителя самосвала привела к трагедии

22 января около 10 часов утра на автодороге «Цивильск — Ульяновск» у деревни Дубовка произошла авария.

Грузовым МАЗом управлял 32-летний водитель — он ехал со стороны села Батырево в направлении Канаша, когда тяжелую машину неожиданно стало заносить. Результат потери управления грузовиком был страшен — он выехал на полосу встречного движения и столкнулся сначала с «Рено Каптюр» (в нем погибла женщина) и сразу же после этого с «Фольксвагеном Поло». Помимо погибшей пассажирки кроссовера ранения получили пять человек.

По сообщению МВД по Чувашии, больше всех досталось водителю и двум пассажирам «Рено» — их госпитализировали в больницу. Медицинскую помощь оказали и двоим пассажирам «Фольксвагена». Детей среди пострадавших не было.