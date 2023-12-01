В Чувашии будет создан Центр национальных видов борьбы

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава республики Олег Николаев. По его словам, проект будет направлен на то, чтобы «усилить компетенции и дать новый импульс развитию единоборств». Вчера в десяти муниципальных школах региона стартовали всероссийские проекты «Za самбо» и «Самбо в школу», главная задача — популяризация самбо как отечественного вида спорта и оснащение спортивных залов. «В этом году школы получили комплекты ролл-матов — самого мобильного и легкого в монтаже покрытия. Под руководством учителей физкультуры и тренеров профильной СШОР № 10 будут организованы занятия по самбо в рамках внеурочной деятельности, что является важной частью физического воспитания при подготовке к военной службе», — подчеркнул Николаев. Он добавил, что руководство Чувашии продолжит развивать спортивную инфраструктуру, создавать для детей равные, вне зависимости от округа или города, возможности для физического развития и занятий спортом.
Опубликовано: 26 декабря 2023 г.
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