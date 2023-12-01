Житель Чебоксар превратил «однушку» в теплицу для выращивания конопли

Приезда следственно-оперативной группы сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков впору было дожидаться в противогазах. Запах в квартире стоял просто убийственный. Это и неудивительно, учитывая то, что наркосодержащее растение здесь было буквально повсюду, включая холодильник.

Различные части, виды и сорта каннабиса, отличающиеся по свойствам, запаху и воздействию, были разложены по банкам и аккуратно подписаны. Для выращивания и высушивания конопли использовался буквально каждый метр «однушки» в микрорайоне «Солнечный», даже подставка для развешивания белья применялась не по своему назначению. Нужная температура, свет и полив довольно капризному растению обеспечивались установленным прямо в квартире специальным оборудованием наподобие теплицы — гроубоксом.

Сюда 34-летний горожанин приходил как на работу и, судя по множеству выращенных сортов и количеству заготовленного «зелья», криминальное «хобби» отнимало у «самозанятого» все время. Кстати, специфическое увлечение не лучшим образом сказалось на внешности «ботаника». Выглядит хозяин конопляной делянки намного старше своих ровесников. И дело не в одном только запахе: оперативники нашли и прибор для курения «травки».

В общей сложности в квартире «особого назначения» сотрудники полиции изъяли около 900 граммов марихуаны и почти полтора килограмма других его частей, а также 17 граммов гашиша. В отношении ранее не судимого наркомана возбуждено уголовное дело за хранение запрещенных веществ в крупном размере. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

«Люди, которые этим занимаются, думают, что их никогда не поймают, — отмечает оперативный сотрудник УКОНа. — На самом же деле, мы знаем о них намного больше, чем они предполагают».

В 2023 году сыщики выявили в Чувашии шесть домашних посадок запрещенных веществ, старания этих «садоводов-любителей» теперь оценивает суд…