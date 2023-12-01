Настоящая любовь с годами только крепнет

Белоснежная скатерть, горячий чай и сладости на столе, рядом родные люди — тепло и уютно. Наряженная красавица-елка напоминает о том, что скоро Новый год. Все как дома, только в масштабах республики. В Чувашском театре оперы и балета подвели итоги конкурса «Семья года». В этом году он собрал 90 участников, в финал прошли 28. И вот на торжественной церемонии названы лучшие из лучших и главный победитель — семья Зайцевых из города Шумерли.

Этот красивый конкурс стал в Чувашии доброй традицией — начиная с 2004 года о себе заявили более трех тысяч семей. И, как отметил Глава республики Олег Николаев, он задал позитивные тренды — быть в паре, быть многодетным, быть счастливым! «Мое семейное счастье — любимая женщина и дети. Это самое главное, — сказал Олег Алексеевич. — Искренне желаю, чтобы мы все чтили и хранили ценности, творили и созидали, крепко держали наше общество, страну и уверенно двигались вперед, радуясь успехам каждого ребенка, каждой семьи и объединяясь в сложных ситуациях». К слову, юбилейный, двадцатый, конкурс как раз придется на 2024 год, а он объявлен в России Годом семьи — знаково!

С радостью присоединилась к чествованию лучших семей республики и председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева: «Для меня, многодетной мамы, очень важно было выразить им слова признательности и уважения за сохранение традиционных ценностей, достойное воспитание детей и внуков».

«Победили и очень рады!» — улыбаются шумерлинцы Зайцевы. Они уже участвовали в конкурсе в 2015 году и стали тогда лидерами в номинации «Социально ответственная семья». Но на этом не остановились.

«Мы всегда ставим перед собой цели и стараемся их достичь», — говорят Зайцевы. В следующем году победители республиканского конкурса представят Чувашию уже на всероссийской площадке.

Семейный стаж Зайцевых — двадцать лет. В прошлом году супруги были награждены медалью ордена «Родительская слава». Счастливую пару, сумевшую сохранить свежесть чувств, видно сразу. Муж и жена признаются: «Каждая минута, проведенная вместе, драгоценна». К тому же время у обоих действительно расписано буквально по минуткам. Татьяна Сергеевна преподает математику в шумерлинской школе № 1, а Алексей Михайлович — биологию и химию в СОШ № 6. Но круг интересов этих людей широк и не ограничивается только профессиональной деятельностью. К примеру, папа исполняет авторские песни, а мама — волонтер. Старшим в этой семье интересно все — от патриотических акций до литературно-художественных конкурсов. И они заражают своей любовью к жизни младших.

В семье Зайцевых — четверо сыновей. Старший, Илья, — уже третьекурсник, учится в Казани, в филиале Самарского госуниверситета путей сообщения. Он в числе победителей финала всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов. Антон, Мирослав и Ратимир — пока школьники. Но и у них есть свои увлечения и достижения. К примеру, 12-летний Мирослав любит шахматы. У него второй юношеский разряд и победы в турнирах по быстрым и классическим шахматам. А третьеклассник Ратимир мечтает стать робототехником. На вопрос, какие его родители, 10-летний мальчишка, не задумываясь, ответил: «Самые любимые!»

ВЛАДИМИР ПУТИН, Президент России: «Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России. А семья — это не просто основа государства и общества, это духовное явление, источник нравственности».

Определились и лидеры в конкурсных номинациях. В «Творческой семье» Степановых из Ибресинского муниципального округа, где подрастают пятеро детей, многое умеют делать своими руками — от миниатюрной салфеточки до оригинальной мебели. И так, чтобы это было красиво — будь то ажурное плетение из бисера, колоритная чувашская вышивка, выжигание или резьба по дереву. А еще домочадцы очень любят творческие конкурсы и с удовольствием в них участвуют.

В номинации «Трудолюбивая семья» победили Филипповы из Комсомольского округа. У них большое хозяйство: коровы, поросята, есть большой плодовый сад и теплица. Но главное увлечение и старших, и младших домочадцев — поисковая работа, интерес к истории Отечества. В каждом гражданине должен быть крепок патриотический дух, а силы людям дает родная земля, считают в семье.

«Нужно знать свои корни», — убеждены Макаровы из Новочебоксарска, ставшие лидерами в номинации «Дружная семья». Здесь бережно хранят чувашское слово и традиции, чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы к наследию так же трепетно относились и потомки. Родословное древо, фамильный герб, история прадеда, без вести пропавшего в Великую Отечественную войну, — все это страницы их семейной истории.

Здоровый образ жизни ведут Сормовы из Янтиковского округа. И готовы поделиться с каждым полезными навыками, в основе которых физическая культура. «Спортивная семья» летом всеми силами поддерживает «Кросс нации», а зимой — «Лыжню России». И дружит со многими видами спорта: велосипед, легкая атлетика, волейбол, футбол, самбо, плавание — жизнь есть движение!

Социально ответственной признана семья Борзаевых из Моргаушского округа. Клуб активистов, добровольчество, народный театр, краеведение, поисковая работа — эти домочадцы умеют проявить себя везде и неизменно находят единомышленников. Новый почин Борзаевых — ансамбль «Сердца трех». Они выступают с благотворительными концертами в поддержку участников СВО. Особая гордость — гимн семьи, который они сочинили сами.

Все участники финала конкурса «Семья года» получили сертификаты и подарки. В их честь дали яркое музыкальное представление — даже елочка качала в такт веточками, украшенными блестящими шарами. А сколько теплых слов было сказано! Семья есть у каждого, и эта тема затрагивает самые тонкие и звонкие струны человеческого сердца. «Чувашия — это тоже семья, общая, моя и ваша», — так обратился к финалистам и победителям мастер спорта России международного класса по спортивной гимнастике, участник Олимпиады в Токио Владислав Поляшов. «Настоящий талант никогда не устает», — заметил председатель Союза театральных деятелей Чувашии Сергей Павлов. И те, кто может поддерживать ровное согревающее пламя в домашнем очаге, талантливы, пожалуй, в главном. Участники торжественной церемонии узнали и три секрета семейной жизни от министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой — любовь, прощение и терпение. Именно в семье мы заряжаемся доброй силой и энергией, которые затем несем в большой мир.

НАГРАДЫ

На торжественной церемонии медалью ордена «Родительская слава» награждены Рифкат и Клара Киметовы из Вурнарского, Валерий и Раиса Кирилловы из Канашского и Алексей и Алина Матросовы из Комсомольского муниципальных округов.

Глава Чувашии Олег Николаев вручил орден «За любовь и верность» семейным парам, прожившим вместе душа в душу более полувека, — Гурию и Людмиле Ефимовым, Виктору и Марии Романовым из Чебоксар, Николаю и Лидии Леонтьевым из Шумерлинского округа, Владимиру и Римме Алексеевым из Канашского муниципального округа.