Победителями конкурса «Семья года» стали Зайцевы из Шумерли

Автор: Елена КазаринаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Театре оперы и балета торжественно подвели итоги республиканского конкурса «Семья года — 2023». Победителями стали Зайцевы из города Шумерля.

Татьяна Сергеевна и Алексей Михайлович растят четырех сыновей. Старший, Илья, уже студент, а остальные — Антон, Мирослав и Ратимир школьники. Их родители — педагоги по призванию. Папа — учитель биологии и химии, мама преподает математику.

Зайцевы уже участвовали в конкурсе в 2015 году и стали лидерами в номинации «Социально ответственная семья». Но на этом не остановились. «Мы всегда ставим перед собой цели и стараемся их достичь», — говорит Татьяна Сергеевна. А десятилетний Ратимир на вопрос, какие его родители, не задумываясь, ответил: «Самые любимые!».

Опубликовано: 15 декабря 2023 г.


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