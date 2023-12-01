Чувашские мастера покажут себя на «Зимней сказке»

17 мастеров народных художественных промыслов республики и фирма «Паха Тере» представят свою продукцию на ярмарке «Ладья. Зимняя сказка — 2023» в Москве.

Все они стали победителями конкурса по изготовлению сувенирной продукции «Туристический сувенир Чувашии 2023». Помимо национальных сувениров и традиционной одежды, мастера продемонстрируют также изделия из кожи, глины, лозы, бисера, войлока. Как отмечает заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, в этом году при господдержке появилась возможность софинансирования участия в выставке более тысячи предпринимателей и самозанятых. А вице-премьер-министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов подчеркивает, что участие в выставке коллективного стенда республики позволит не только представить все разнообразие традиционных промыслов и ремесел региона, но и даст возможность презентовать его с точки зрения туристической привлекательности.