Чувашские лапти — культурное наследие Саратовской области

Мастер дел лыковых

Добрая весть пришла от саратовских соплеменников — технология плетения чувашских лаптей из лыка признана нематериальным культурным наследием Саратовской области. Возродил же древнее ремесло уроженец села Калмантай Вольского района, неутомимый краевед и хранитель народных традиций Василий Андюков. Он же создал первый в истории губернии Музей лаптя.

Саратовский самородок

Встречаться с дядей Васей (так его звали во всем чувашском мире) приходилось не раз — и в Саратовской области, и в Чебоксарах, и в других регионах России на мероприятиях, проводимых Чувашским национальным конгрессом. И везде вокруг себя — проводил ли мастер-класс по плетению лаптей, или демонстрировал предметы старины из своей коллекции — Василий Иванович собирал множество людей. Он был поразительный рассказчик, мог часами без умолку рассказывать о том, что знал. Иногда сам же предупреждал: «Вы меня останавливайте, если много говорю. Просто много всего знаю, не хочется, чтобы это пропало».

Саратовские и федеральные СМИ в своих публикациях называли Андюкова самородком — он всю свою жизнь посвятил пропаганде и сохранению историко-культурного наследия чувашского народа, спас от забвения вещественные и документальные свидетельства о прошлом села Калмантай.

Отрадно, что решение экспертного совета совпало с днем его памяти — создателя двух музеев, уже упомянутого «лапотного», а также Этнографо-краеведческого, не стало 25 мая 2019 года…

«Чтобы прошлое не исчезло бесследно»

Вся жизнь саратовского самородка была связана с родным селом. Он родился 15 августа 1947 года, окончил Саратовское культурно-просветительское училище и сорок лет проработал директором Дома культуры Калмантая. За время его работы клуб трижды признавался лучшим в губернии, а сам Василий Иванович удостоился звания «Лучший клубный работник Саратовской области».

С самого начала деятельности, еще в 1972 году, Андюков поставил перед собой цель: возрождать, сохранять и развивать в селе чувашскую культуру. Для этого им были созданы коллективы художественной самодеятельности — ансамбль «Пилеш», фольклорный коллектив пожилых людей «Кукусем», детский танцевальный коллектив «Каек хор» (Гуси-лебеди). Все они — неоднократные дипломанты и лауреаты областных, муниципальных фестивалей и конкурсов — действуют и сегодня.

Особенную же популярность в губернии приобрел народный фольклорный коллектив «Пилеш». Знают и любят калмантайскую «Рябинушку» и в соседних регионах — Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Не раз приезжал «Пилеш» и в Чувашию. А сегодня с его творчеством знакомятся жители самых разных уголков России, приезжающие в Калмантай на экскурсии.

Рассказывать о дяде Васе можно много. Заслуженное признание жителей родного села, района и области он получил как хранитель истории и культуры родного чувашского народа. Он стоял у истоков Чувашского национального центра «Ентеш» (Земляк). При Доме культуры Калмантая центр начал действовать в 1992 году и стал, если можно так сказать, локомотивом возрождения, сохранения и развития чувашской культуры, традиций и обычаев села. С подачи «Ентеша» в ежегодный список местных праздников вошли традиционные чувашские «Раштав» (Рождество), «кив? ??н? ?ул» (старый Новый год), «??варни» (Масленица), «?им?к» (Троица).

«Заразил» Андюков односельчан и своим хобби — сбором материалов по истории родного края: «Историю села нам обязательно надо знать и помнить, чтобы прошлое не исчезло бесследно».

При его непосредственном участии активисты центра опрашивали старожилов об исторических фактах, обрядах и ритуалах, записывали старинные чувашские песни, полузабытые предания и легенды. Такая работа со временем подвигла к созданию любительских объединений «Поиск» и «Краеведение», которые тоже возглавил дядя Вася. Их участники — школьники, молодежь села и даже взрослые калмантайцы — вели раскопки, собирали предметы быта, вышедшие из употребления, свидетельства воинской славы разных времен.

Собранные на протяжении нескольких лет артефакты позволили Василию Ивановичу создать Музей чувашской культуры Калмантая. Сегодня он, переименованный в Этнографо–краеведческий музей, известен далеко за пределами Саратовской области. Впрочем, история его создания достойна отдельного повествования, расскажем о нем в последующих номерах газеты.

Но самым привлекательным для любителей туризма стал созданный Василием Андюковым Музей лаптя.

Нет ремесла мудренее лапотного

В 2012 году директор Дома культуры Калмантая вышел на пенсию. Спокойная, размеренная жизнь на заслуженном отдыхе его не прельстила, и он решил заняться плетением лаптей. Знатным мастером этого ремесла был его отец, Иван Степанович. Вернувшись инвалидом с Великой Отечественной войны, он стал промышлять лаптеплетением, приучая к нему и сына. «Стал я вспоминать. В первый раз не получилось, но постепенно стало выходить все лучше и лучше», — рассказывал потом Андюков. Изготовленную обувь он стал выставлять в Музее чувашской культуры. Причем лапти были разных размеров — самый большой соответствовал современному 45-му, самый маленький — величиной со спичечную коробку.

Скоро слух о калмантайском умельце дошел и до районного управления культуры, и до соседних регионов. Его стали приглашать на различные праздники и фестивали декоративно-прикладного искусства. Там Василий Иванович не только демонстрировал свои лапти, но и проводил мастер-классы по их плетению. После множества восторженных отзывов и многочисленных наград, которыми удостаивали Андюкова многие регионы, вольские власти решили открыть в Калмантае Музей лаптя. С отдельным помещением для него помог депутат Саратовской областной думы, любитель народной старины (так его характеризуют местные СМИ) Алексей Наумов.

Собрали в музее не только сплетенные дядей Васей лапти, но и старинные приспособления, с помощью которых делали когда-то эту обувь. Торжественно, при многочисленных гостях открыли музей в ноябре 2018 года, Андюков же раз в неделю стал проводить мастер-классы по плетению, рассказывая при этом историю этой старинной крестьянской обуви. По его словам, лапти бывают порядка 150 разновидностей: «Я умею плести мордовские, русские и чувашские. Первые плетутся с носка, а русские и чувашские с пятки». Вспоминал Василий Иванович и связанные с ними частушки, а также поговорки и пословицы.

И, как утверждает молва, многие стали приезжать в Калмантай именно для того, чтобы послушать дядю Васю. Заодно с удовольствием знакомясь с историей и культурой чувашского народа — в экскурсионную программу и сегодня входят встреча с фольклорным ансамблем «Пилеш», угощение чувашским хуплу, демонстрация чувашских обрядов…

Почет не звания дают…

За свою подвижническую работу лучший клубный работник Саратовской области, заслуженный деятель чувашской этнокультуры, почетный краевед заслужил всенародную любовь и признание. Не повезло лапотному мастеру только со званиями федерального значения. Хотя попытки были.

«У меня переходящее Красное знамя три раза было, как у лучшего в области Дома культуры. Несколько раз я становился лучшим культработником. Мне уже сказали собирать документы на заслуженного деятеля культуры России, но началась перестройка, власть сменилась, звания так и не дали», — не без юмора вспоминал о том периоде дядя Вася.

Уже в 2018 году жители Вольского района выдвинули кандидатуру Василия Ивановича на звание «Почетный житель земли Вольской». Свое послание к власть предержащим они мотивировали тем, что «Андюков имеет авторитет у жителей района, обретенный длительной общественной, культурной, научной деятельностью с выдающимися результатами для Саратовской области и Вольского муниципального района. Представляет район как на областных, так и на всероссийских форумах и праздниках».

Но и это звание лапотный мастер так и не получил. Вот как об этом написало издание «Про Вольск»: «Когда Василия Андюкова представляли на звание почетного гражданина земли Вольской, некоторые депутаты сетовали, что хранителя традиций лаптеплетения и чувашской культуры из села Калмантай толком никто не знает. В итоге звание отдали Ольге Шавыкиной, которая, будучи представителем СМИ, всю жизнь поет дифирамбы представителям власти…»

Надо отдать должное, дядя Вася был очень скромным непритязательным человеком, и думается, признание технологии плетения чувашских лаптей из лыка нематериальным культурным наследием Саратовской области как нельзя лучше обрадовало бы его, и с лихвой компенсирует людские упущения…