Участники конкурса «Живи, узор чувашский!» нитями «писали» благословения для воинов

Родовой знак на солдатском платке

День чувашской вышивки — праздник пусть и молодой, но для многих уже любимый, и прежде всего — для мастеров народного творчества. Ежегодно в этот день чествуют лучших вышивальщиц республики и тех, кто вносит большой вклад в сохранение и развитие национального достояния чувашского народа.

Как и в прошлые годы, праздник вышивки прошел в Чувашском государственном театре оперы и балета. Но в этот раз торжество смогли посмотреть и участники форума «Чувашия туристическая» сразу после окончания стратегической сессии. Всеобщее внимание приковывала к себе и Вышитая карта России, на фоне которой каждому хотелось сфотографироваться. Восхищали публику и изделия мастеров народного творчества, представленные на организованной в фойе выставке. Впрочем, радовали глаз и наряды приглашенных на праздник мастериц, по их облику можно было изучать основные элементы чувашского национального костюма.

Открыл праздник Глава Чувашии Олег Николаев. Он напомнил, что с тех пор, как был учрежден праздник, наши рукодельницы создали поистине уникальные предметы народного искусства: Сурпан перле, Вышитую карту Чувашии, а затем «замахнулись» и на Вышитую карту России, причем наши искусницы не только вышили свой регион, но и сшили все части карты. А в ближайшее время она пополнится вышивкой новых регионов, присоединившихся к России, сообщил Глава республики.

Светлана Каликова, руководитель Минкультуры Чувашии: «Наши мастерицы сумели сберечь и развить богатейшие традиции чувашской вышивки, которые несут историческую память народа, хранят его представления о мире, человеке и красоте. В наших силах сделать так, чтобы чувашская вышивка стала визитной карточкой не только нашей республики, но и одним из узнаваемых символов России на мировой арене. В школах и детских садах, в музеях, библиотеках и Домах культуры проходят уроки и мастер-классы, все больше молодых людей мы видим среди участников различных конкурсов, учениками Школы чувашской вышивки становятся педагоги, молодые дизайнеры и модельеры».

Радуют успехи и Национальной школы чувашской вышивки, открывшейся в октябре 2021 года. За год обучение здесь прошли около сорока человек. И теперь они продолжают совершенствоваться в искусстве и активно продвигают народное творчество в своих муниципалитетах. Еще 22 ученика постигают азы чувашской вышивки в настоящий момент. Руководитель региона пообещал сделать все возможное, чтобы вышивка прочно вошла в нашу жизнь, стала привлекательной составляющей туристического бренда республики, чтобы гости увозили с собой замечательные сувениры, влюблялись в Чувашию и стремились сюда вернуться.

В День чувашской вышивки зародилось много добрых традиций. Одна из них — подводить итоги республиканского конкурса «Живи, узор чувашский!». В этом году 56 участников вышивали солдатские платки. Причем вместе с нашими умельцами в конкурсе участвовали диаспоры из Башкортостана, Татарстана и города Сургута.

Победительницей в номинации «За верность традициям» была признана самый старший участник конкурса — 95-летняя мастер народных промыслов Раиса Михайлова из Красночетайского района. За смелый дебют отметили самого юного вышивальщика — 12-летнего Антона Лаврентьева из Новочебоксарска.

«Вышивкой увлекся недавно, — рассказал молодой умелец, кстати, победитель республиканских конкурсов «Талантливые дети — 2022», «Краски Чувашии» и «Скажи нам, нить через века». — Просто выбирал себе тему для научно-практической конференции. И подумал, что исследование по вышивке, которая сможет увлечь того, кто больше привык держать в руках отвертку, а не иголку с ниткой, будет необычным и интересным». Антон вышил не только солдатский платок, но и сурпан, мужской колпак, декоративную подушку, галстук и масмак…

Других мастеров наградили за изящность выполнения работ, совершенство техники, историчность, гармонию. Отмечен и солдатский платок постоянной участницы конкурса — доцента Чувашского государственного института культуры и искусств Раисы Васильевой. В своей работе она с помощью узоров и символов «написала» благословение для воинов — чтобы они были храбрыми, честно служили, защищали Родину и возвращались живыми и здоровыми. «Всегда с большой радостью жду праздник чувашской вышивки, — призналась победительница номинации «Традиция в развитии». — Он обязывает нас, мастеров, держать марку и дальше возрождать, изучать, развивать и распространять национальную вышивку».

Гран-при конкурса получила член Союза художников России из деревни Вурман-Пилемчи Мариинско-Посадского района Ирина Ефимова. В солдатском платке мастер использовала родовой знак своего прадеда Ефима Меркурьева, который участвовал еще в Первой мировой войне. С войны он привез оловянную ложку, на которой как раз и был выгравирован этот узор. Ложка стала семейной реликвией, а знак постепенно усложнялся, прирастая новыми линиями и зигзагами. И теперь по мужской линии родовой символ перешел племяннику Ирины, которому, кстати, скоро предстоит идти в армию. Ему и посвятила вышивальщица солдатский платок.

Ирина Ефимова уверена, что ничего нет краше чувашской вышивки. Как художнику ей интересно совмещать традиционное и что-то новое. А потому рукодельнице было любопытно посмотреть представленные на празднике модные коллекции как этнокостюмов, так и современной молодежной одежды с элементами вышивки.

Отдельное внимание на празднике было уделено и главному украшению мероприятия — Вышитой карте России. «Вышивка — это, безусловно, самая ценная наша традиция. И благодаря тому, что получилось сохранить этот «культурный код» народа, мы смогли вместе с мастерами из других регионов вышить карту нашей большой страны», — сказала депутат Госдумы Алла Салаева. И добавила, что особенно важна такая объединяющая сила сейчас, в непростое для России время, когда жены и матери переживают за своих сыновей, которые находятся на передовой, когда мы говорим молодому поколению, как важно ценить и любить Родину.

«День вышивки вошел в летопись нашей республики, и из года в год ему будет придаваться все большее значение. Буквально недавно Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении нематериального наследия. И как хорошо, что нам есть с чем заходить в этот проект, быть достойно представленными на карте страны», — подчеркнула Алла Салаева.

Свою любовь к народному искусству выразил и председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. «Русская вышивка хороша, а чувашская — изумительна», — напомнил он слова просветителя Ивана Яковлева. «Она и здоровья прибавляет, улучшает моторику», — рекомендовал Леонид Ильич уже как доктор.

Поднялись в этот день на сцену и главные врачи перинатальных центров республики, чтобы поздравить маленьких именинников, родившихся 26 ноября. Малышей взял под свое заботливое крыло проект «Рожденные в вышивке», инициированный Союзом женщин Чувашии. По словам председателя организации Натальи Николаевой, этот замечательный проект с пеленок дает малышам и их родителям ощущение защиты, дарит силу предков, вселяет надежду, что все будет хорошо. Ну а сама чувашская вышивка, по мнению Натальи Алексеевны, сплачивает республику, показывает, что сила человека — в его любви к Родине.

КСТАТИ

В преддверии наступающего Года счастливого детства на Дне чувашской вышивки было предложено заложить новую традицию «Вышитый оберег для каждого ребенка». Как раз сейчас принимаются идеи, как интереснее провести эту акцию.