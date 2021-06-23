Сувениры рождаются на глазах у зрителей

У мастера и дело спорится

…В тени палаток на площадке в чебоксарском парке «Амазония» расположились народные умельцы — участники XIX Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» из нашей республики и других регионов России. На суд самых взыскательных знатоков здесь был представлен калейдоскоп красочных национальных вышивок и элементов декора в одежде, хитроумных плетений из растительных материалов, расписных ковров и ажурного вязания, изящных глиняных фигурок и разноцветных изделий из бисера.

«Это ум ?акки, нагрудное украшение», — демонстрирует свою работу интересующимся горожанкам умелица из Чувашии. На красочном ожерелье, обрамленном бисером и монетками, — элементы национального орнамента, кружевные узоры вышиты серебристой ниткой. Также Инна Сугутская с удовольствием показывает другие свои работы, среди них тухъя, хушпу, всевозможные ожерелья из монет, бисера и каури, наспинные и поясные подвязки х?ре. Как признается мастерица из Батырева, большую часть жизни она проработала с детьми, была заместителем директора в Староахпердинской общеобразовательной школе, преподавала русский язык. Дабы занять свободные часы ребятишек и научить чему-то новому, решила изучать декоративно–прикладное искусство.

В глаза сразу бросаются ажурные изделия из дерева — выполненные по хитрой технологии сундучки, всевозможные туеса, резные картины. В руках народного мастера Пермского края Валентины Петуховой дерево перевоплощается в изящные сувениры. Обработка бересты — дело тонкое, поэтому на изготовление одной картины может уйти целая неделя. Но пермячка уже привыкла работать в любых условиях. Только что она доделала туес, и теперь осталось внести завершающие штрихи. На родине у Валентины Петуховой сто десять учеников, свой мастер-класс для горожан показала она и в Чебоксарах в День республики.

Но не только горожане восхищались красивыми работами мастеров, сами умельцы тоже высказывали слова восхищения в адрес нашего города и его жителей. «Какой у вас город чистый и благоустроенный, — восхищается мастерица из Нижегородской области в разговоре с чебоксарцами. — Все городские территории аккуратные, везде выкошена трава…» Побывать в Чебоксарах ей удалось уже дважды, в последний раз — несколько лет назад. А сейчас она прогулялась по Московской набережной и поразилась, какие кардинальные изменения произошли в центре города.

Кстати

Вчера были подведены итоги XIX Всероссийского конкурса «Русь мастеровая», участие в котором приняли 36 мастеров из 14 регионов России. Как сообщают в Минкультуры Чувашии, обладательницей Гран-при конкурса стала Светлана Мартеева из Пермского края — автор уникального произведения в технике ткачества на дощечках под названием «Рука об руку прославим род и племя свое». Оно выполнено в виде двух национальных поясов — чувашей и пермяков, тесно переплетенных друг с другом и символизирующих дружбу между народами.

Отмечены наградами и мастера Чувашии. В номинации «Ткачество и плетение поясов» диплом I степени достался Людмиле Ивановой. Дипломы II степени получили Ольга Шмелева (номинация «Вышивка») и Сергей Карпов (номинация «Художественная береста»), диплом III степени — Валентин Харитонов (номинация «Художественная обработка растительных материалов»). А отдельный диплом за сохранение народных традиций присужден мастеру резьбы по дереву Александру Савинову.