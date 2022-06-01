Добро и радость в одной копилке

Талантам России — от талантов Чувашии

Показать, что в краю ста тысяч песен и вышивок очень много одаренных ребят — такова главная задумка выставки «Копилка тепла и радости», открывшейся вчера в Музее чувашской вышивки. Участие в церемонии открытия приняли министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Андрей Беляев и директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

Выставка — это своеобразное творческое приветствие юных мастеров республики участникам первой Всероссийской детской фольклориады, и достойный ответ талантливым детям страны от наших талантливых детей.

Удивить и впечатлить гостей решили не песнями и танцами, а вышивкой, картинами, сувенирами, красочными панно. Работали над ними воспитанники Детской школы искусств № 3, Детской художественной школы № 4 имени Э.М. Юрьева, Детской художественной школы № 6 имени заслуженных художников РФ и Чувашской Республики Аркадия и Людмилы Акцыновых и студенты Чебоксарского художественного училища.

В «Копилку тепла и радости» начинающие художники и мастера народных ремесел представили свыше 100 своих лучших творений. Как сообщили в Чувашском национальном музее, посетители выставки увидят удивительные по красоте, очень тонко и умело выполненные работы в самых разных техниках: графика, керамика, народные и марионеточные куклы, роспись по дереву, бумагопластика, квиллинг…

«Творчество юных мастеров поражает воображение и вызывает искреннее восхищение их работами, — отметила перед началом выставки директор национального музея Ирина Меньшикова. — В этом зале, у этой экспозиции, очень чистая и светлая энергетика. Каждое произведение искусства — а эти работы достойны так называться — сделано с большой любовью. Будет замечательно, если участники Фольклориады и наши талантливые мастера смогут вдохновлять друг друга, подпитывать своей творческой энергией на новые свершения».

Познакомиться с замечательной экспозицией будет интересно не только увлеченным творчеством детям, но и взрослым. Кто не сумеет побывать здесь в праздничные дни — обязательно загляните на выставку позже — она будет работать в Музее чувашской вышивки (ул. К. Маркса, 32) до 1 августа.