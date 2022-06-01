В Чебоксары приехали мастера со всей России

Лапти для гномов и великанов

…Прямо на глазах у зрителей в искусных руках умельцев на ткани рождаются причудливые узоры и орнаменты, из разноцветных лоскутков на свет появляется колоритная куколка, а береста превращается в уютные плетеные хлебницы и корзинки. В эти дни столица Чувашии принимает юбилейный, двадцатый по счету Всероссийский конкурс народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая. Мастера Поволжья».

В этот раз конкурс проходил в сквере рядом с Чувашским драматическим театром имени К.В. Иванова. Открыла его министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова. Она поздравила мастеров и всех присутствующих с праздником, пожелала творческого вдохновения, а также напомнила, что на прошлой неделе Президент России своим Указом утвердил День народных и художественных промыслов. Отмечаться он будет ежегодно в предпоследнее воскресенье июня. А заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества Андрей Беляев добавил, что лучшие мастера декоративно-прикладного творчества из 25 регионов страны собрались, чтобы поздравить жителей Чувашии с Днем республики.

Всего в Чебоксары съехались 49 умельцев из Владимирской, Нижегородской, Курской, Тюменской областей, республик Башкортостан, Коми, Марий Эл, Мордовия и Удмуртия, из Пермского и Ставропольского краев, а также из других регионов. За восемь часов каждому из них предстояло создать произведение на заданную тему. Нынче конкурс посвящен Году культурного наследия народов России и Году выдающихся земляков Чувашии.

На столе у мастерицы из Ставропольского края Валентины Мозжелиной не один десяток текстильных игрушек — народные, обереговые и авторские куколки. Вот уже больше пятидесяти лет она кропотливо трудится над созданием новых персонажей. И спустя столько времени до сих пор хранит нежные воспоминания о первой сделанной собственными руками кукле. Ее Валентина вышила еще в детстве, чтобы подарить своей сестренке на день рождения.

Сейчас за плечами умелицы большой опыт не только в изготовлении игрушек, но и в проведении интересных мастер-классов.

Так, например, сегодня мастерица продемонстрирует всем желающим, как сделать обереговую куклу Бабку Ежку. Прежде чем сделать эту колоритную игрушку, Валентина изучила много литературы. «Кто-то считает ее отрицательным героем из сказок, но немногие знают, что она еще и берегиня», — рассказывает женщина. Так и эта куколка будет служить сильным женским оберегом.

Казалось бы, совсем не женское дело — всевозможные изделия из бересты. Однако мастерица из Пермского края Татьяна Надымова уже больше двадцати лет на своем примере доказывает обратное, хоть и признается, что для этого ремесла действительно требуется сила. А сама Татьяна — словно героиня русской сказки. Рукодельница надела расписной сарафан, голову украсила не менее ярким головным убором. В ее колоритный образ идеально вписалась причудливая самодельная бижутерия.

На суд зрителей у мастерицы выложены плетеные корзинки, картины из пластовой бересты, украшения с прорезной резьбой, туески и коллекция лаптей. «Самые маленькие лапти, которые вы здесь видите — размером со спичечную головку, а самые большие — метр-двадцать», — рассказала мастерица. По ее мнению, чтобы ремесло жило и развивалось, нужно всегда стараться создавать интересные вещи. Рукодельница считает, что домашние предметы, сделанные руками и с душой, рано или поздно становятся востребованными и популярными. И действительно, к палатке, где она разместилась, то и дело подходят люди и интересуются выставленной продукцией.

Но не только чебоксарцы восхищаются изяществом и красотой представленных на конкурсе изделий. «Какой же у вас благоустроенный и приятный город», — поделилась впечатлениями с корреспондентом «СЧ» одна из мастериц. Ее слова подхватывают и другие рукодельницы. Кто-то из участников конкурса уже гостил в столице Чувашии несколько лет назад, а кто-то приехал в город впервые. Восторг у них вызывают не только чистые улицы, опрятная Московская набережная и приветливые жители. Так, одна из вышивальщиц, Елена Зинина из Липецкой области, осталась под впечатлением от Музея чувашской вышивки. «Столько этнографических старинных вещей и такая кропотливая работа мастеров», — восхитилась мастерица. Ее слова дорогого стоят, ведь Елена Зинина — одна из тех рукодельниц, которые от своего региона приняли участие в проекте «Вышитая карта России» и снялась в презентационном фильме…