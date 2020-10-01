26 ноября в республике впервые отметят День чувашской вышивки

Уникальное искусство сохранят неравнодушные

26 ноября приближается совершенно новый праздник — День чувашской вышивки. Указ о его учреждении на днях подписал Глава республики Олег Николаев. Дата выбрана не случайно. В старину чувашские женщины садились за вышивку в свободное от земледельческих работ время. А еще в этот день родилась Екатерина Ефремова — заслуженный художник РСФСР, народный художник Чувашской АССР, член Союза художников СССР.

Работая на местных предприятиях народных художественных промыслов, она сохранила традиции чувашской ручной счетной вышивки. Произведения, выполненные по эскизам Екатерины Иосифовны, экспонировались не только на отечественных, но и на зарубежных выставках прикладного искусства. И если при жизни ее вклад в сокровищницу национальной культуры был оценен довольно скромно, то сейчас этот пробел восполняется, заметили участники пресс-конференции, посвященной новому празднику.

А в преддверии к нему в Музее чувашской вышивки 23-24 октября пройдет Межрегиональный Орнамент-фест «Эреш». Проводится он во второй раз и обещает много интересного, сообщила старший научный сотрудник Музея чувашской вышивки Наталия Захарова-Кульева. Это и соревнование вышивальщиц, которые в течение определенного времени украсят чувашским узорами какой-нибудь аксессуар наряда, и конкурс костюмов с национальными орнаментами, и круглый стол.

Все эти узорчатые вещи (за исключением одежды на берестяных куклах) созданы руками Марии Симаковой.

Популяризацией чувашской вышивки давно занимается фирма художественных промыслов «Паха тӗрӗ», проводя ежегодные конкурсы для детей школьного возраста. Участники творческого состязания создают национальные узоры на ткани, на дереве (резьба), бумаге — рисунки, а также стихи, сочинения, прославляющие национальную вышивку и мастериц. В этих конкурсах участвовали дети не только из Чувашии, но и из других регионов. «А теперь, — сообщила заместитель директора фирмы Маргарита Павлова, — мы хотим вовлечь в конкурс студентов».

Директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова поделилась идеей, рассчитанной на перспективу, — создать электронный каталог по возможности всех музейных образцов чувашской вышивки. Самая большая их коллекция — более четырех тысяч единиц — хранится в Санкт-Петербурге, в Российском этнографическом музее. С ним ведется совместная работа, и уже в следующем году питерцы планируют перевести в электронный формат 230 лучших образцов жениховых платков и покрывал невест, украшенных чувашскими орнаментами.

Не удержались от предложений и журналисты. Автор этих строк задалась вопросом: «А не примут ли участие в популяризации вышивки представители органов власти Чувашии? Что, если бы на День республики и День города министры и главы администраций облачались бы в строгие костюмы, украшенные национальной символикой?» «Наверное, неплохо укомплектовать наши гостиницы постельным бельем с чувашскими узорами, не вышитыми (это дорого), а пропечатанными на ткани?» — присоединилась Ирина Савкина из «Чебоксарских новостей».

«Да у нас тут не пресс-конференция, а круглый стол получается», — с удовлетворением констатировала и.о. министра культуры, по делам национальностей и архивного дела ЧР Светлана Каликова и сообщила о планах на ближайшее время. Это совместные с Минобразования мастер-классы по вышивке для школьников и студентов, а с Мининформполитики — разработка видеоуроков, которые очень пригодятся в тех районах, где нет мастериц-вышивальшиц. «Наша задача — вовлечь как можно больше людей не только в проведение Дня чувашской вышивки, но и в дело ее сохранения. Совместно со всеми ведомствами и с Торгово-промышленной палатой, я думаю, мы эту задачу решим», — сказала она.

МАРИЯ СИМАКОВА,

художник по вышивке, заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный мастер РСФСР, почетный гражданин Чебоксарского района: — С большой радостью восприняла известие о том, что Указом Главы республики учрежден День чувашской вышивки, так когда-то мы с мастерами вышивки радовались открытию Музея чувашской вышивки.

Когда я ездила в Москву и в другие города на выставки, ярмарки со своими изделиями, все очень восхищались нашими узорами, удивлялись — какая тонкая работа! Я и сама, сравнивая с работами других мастериц, восхищалась и гордилась именно чувашской вышивкой. Низкий поклон нашим предкам за то, что создали такую красоту и оставили нам — потомкам, ведь в этих узорах заложена вековая мудрость народа, миропонимание. Нам есть, что беречь, хранить и передать молодому поколению. ГЕННАДИЙ ИВАНОВ-ОРКОВ,

искусствовед, исследователь народного и декоративно-прикладного искусства: — День чувашской вышивки — не только праздник национальной культуры, но и напоминание о нашей общей ответственности. Уверен, что его учреждение будет стимулировать кропотливую научную, художественную, ремесленную и просветительскую деятельность по сохранению этой уникальной части традиционного наследия и найдет поддержку всей общественности республики.

Фото Максима Васильева

Некоторые спикеры продемонстрировали, как органично вписываются в современную моду вышивка и аппликация по мотивам чувашских орнаментов.