Чувашские сувениры пришлись по душе москвичам

Мастера и ремесленники республики — на крупнейшей ярмарке страны

В московском Экспоцентре открылась выставка-ярмарка народных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2022». Это масштабное мероприятие, представляющее весь спектр народного искусства, пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей столицы. Здесь можно не только увидеть сувениры, предметы быта, костюмы и аксессуары, но и познакомиться с гастрономическим многообразием регионов страны. А главное — все это можно приобрести!

Наш регион представляют предприниматели и 14 мастеров и ремесленников, победивших в конкурсе на изготовление сувенирной продукции «Туристический сувенир Чувашии-2022», который недавно проводило Минэкономразвития республики. Для победителей конкурса поездка организована по подарочному сертификату, куда включены оплата за проезд, проживание и предоставление места на выставке. Основная задача участников — презентовать туристический потенциал региона, рассказали в ведомстве. Экспозиция составлена по направлениям: национальная вышивка, производство одежды с национальной чувашской вышивкой, рукотворная игрушка, резьба и роспись по дереву, береста, лозоплетение, керамика, бисероплетение и так далее.

Как сообщил «СЧ» один из участников ярмарки — творческий предприниматель Павел Попов из Чебоксар, которого также пригласили принять участие в «Зимней сказке», выставка только началась, а наши ряды уже заполонили посетители: люди подходят, интересуются и активно покупают. Кстати, Павел привез на московскую выставку аутентичные сумочки и платки. В оформлении изделий использованы элементы работ народных художников Чувашии Праски Витти и Моисея Спиридонова.

Времени для знакомства с народным творчеством Чувашии предостаточно — мероприятие продлится до воскресенья. Вход на выставку свободный.