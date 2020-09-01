В Чувашии подвели итоги конкурса среди ремесленников

Автор: Марина ИвановаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Определились лучшие сувениры

В узком формате прошло награждение победителей Всероссийского этапа творческого конкурса среди мастеров народных промыслов, посвященного 100-летию образования Чувашской автономной области. Пригласили победителей в основной номинации «Сувенир, посвященный 100-летию образования Чувашской автономной области», а также лауреатов в специальной номинации «За верность традициям».
Между тем организаторам (Минэкономразвития Чувашии, Республиканский бизнес-инкубатор и Торгово-промышленная палата Чувашской Республики) удалось создать эффект присутствия всех участников конкурса, принявших участие как в первом — республиканском — этапе конкурса, так и во втором — всероссийском. Фойе и конференц-зал ТПП были уставлены экспонатами народных умельцев: украшения, национальная одежда, изделия из глины и дерева и многое другое — всего около 700 работ.
Напомним, что итоги первого этапа стали известны еще в августе. Во втором, всероссийском, этапе победителей выявляли среди 119 участников как из Чувашии, так и из 10 регионов России. Поэтому посетителям удалось окунуться в мир удивительной неповторимой красоты традиционной культуры не только чувашского народа, но и из других регионов России, которые порадовали плодами труда талантливых и умелых мастеров, создали настроение и вдохновили на новые открытия.

Такие сувениры готовят для гостей Чувашии.

Много теплых слов умельцы услышали от заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова. «Мы с теплотой относимся к тем, кто творит своими руками, вы доносите частичку своей души до нас», — приветствуя победителей, отметил он.
Напомнил Дмитрий Иванович и о том, что врио Главы Чувашии Олег Николаев имеет личное непосредственное отношение к народным художественным промыслам Чувашии. В прошлом он курировал это направление в республике, много делал, чтобы народные промыслы вышли на новый этап развития.
Говоря о сохранении традиций, президент ТПП Игорь Кустарин особо подчеркнул, что среди участников выставки немало детей — более тридцати. «Думаем, что такого рода конкурсы надо проводить регулярно, они содействуют популяризации народного творчества, особенно среди молодежи», — сказал он.
Перед тем как приступить к церемонии награждения, Дмитрий Краснов остановился на мерах поддержки как федеральных, так и республиканских, которые сегодня существуют для ремесленников. Он призвал народных мастеров пользоваться всеми имеющимися льготами, чем вызвал бурные одобрительные аплодисменты присутствующих.
Аплодисментами встречали и победителей, которым вручали дипломы, шикарные корзины с цветами и денежные премии. Поскольку одним из критериев оценки был потенциал изделия к его предоставлению в качестве сувенира для гостей Чувашии, неудивительно, что победителями стали представители именно нашей республики.
Первое место завоевала Ирина Федорова с керамическими изделиями. Второе место поделили мастера по батику Людмила Шуркина и росписи по дереву Ольга Хромова. Третье место завоевали статуэтки «Мать-Покровительница» в акриле, пластике и фарфоре Татьяны Павловой, чувашская вышивка Татьяны Шарковой и резьба по дереву Владимира Бебякова.
В дополнительной номинации «За верность традициям» дипломов удостоены около десятка изделий чувашских ремесленников, черненые серебряные украшения мастеров Великого Устюга, изделия из кожи творцов из Татарстана и марийские бочонки для меда.
Со слов руководителя Республиканского бизнес-инкубатора Василия Викторова, все работы победителей примут участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2020», которая пройдет в декабре в Москве.

 

Фото: Игорь Кустарин, Дмитрий Краснов и Василий Викторов с удовольствием рассматривали изделия мастеров.

Опубликовано: 10 сентября 2020 г.


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