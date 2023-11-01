В интересах налогоплательщика

В связи с приближением 1 декабря, срока уплаты имущественных налогов, Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике и газета «Советская Чувашия» провели прямую линию, связанную с исполнением налоговых уведомлений по имущественным налогам за 2022 год. На интересующие жителей республики вопросы ответил начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Дмитрий Иванов.

ЗЕМЛЯ ЕСТЬ — НАЛОГА НЕТ

Значительная часть вопросов касалась порядка начисления земельного налога. Так, Наталья из Чебоксар поинтересовалась, правда ли, что от налога освобождается земельный участок размером шесть соток?

Дмитрий Александрович подтвердил, что земельный участок в шесть соток освобождается от уплаты налога, но воспользоваться такой льготой могут не все. Не платить налог с шести соток могут пенсионеры, участники боевых действий, инвалиды, многодетные семьи, предпенсионеры. «В том случае, если у вас в собственности имеется земельный участок, площадь которого превышает шесть соток, он будет облагаться налогом», — пояснил он.

Жительница Чебоксар Инна, рассказала, что купила в прошлом году в городе участок в садовом товариществе, но извещения на уплату налога за землю не пришло. Естественно, горожанка была обеспокоена этим фактом. Дмитрий Александрович поблагодарил звонившую за активную гражданскую позицию и за желание все сделать по закону. Он сообщил, что плательщиком земельного налога, в данном случае на садовый участок, признается его владелец. Но в некоторых случаях налог платится не всегда. Например, в Чебоксарах от уплаты налога освобождаются земельные участки, предоставленные гражданам в садоводческих товариществах, как и в случае Инны. И указанной льготой может воспользоваться любой собственник таких земель, независимо от возраста и наличия документов на льготу.

«Но эта льгота ограниченного характера, — уточнил Дмитрий Иванов. — И действует в пределах границ того населенного пункта, где эти дополнительные льготы были установлены. Например, за аналогичные участки, расположенные на территории города Новочебоксарска, налог уплачивается».

МАШИНЫ НЕТ — НАЛОГ ЕСТЬ

Много вопросов было и по транспортному налогу. Жительницу Канаша Агнию интересовало, почему отцу-пенсионеру приходит налог на транспорт, хотя по другим налогам у него льготы.

Как разъяснил Дмитрий Иванов, пенсионеры освобождаются от уплаты налога за землю и имущество, но данная льгота не действует в отношении транспортного налога. «Право устанавливать такой налог предоставлено только региональным законодателям. В связи с этим льготы по транспортному налогу действуют только на территории того региона, депутатами которого эти льготы были установлены. В нашей республике такой льготы нет», — заключил Дмитрий Александрович.

Иван из Чебоксар продал автомобиль в октябре 2021 года. Но на его имя пришел транспортный налог за проданную машину за три месяца прошлого года. В ходе разговора выяснилось, что чебоксарец не снимал машину с регистрационного учета, положившись на сознательность в этом вопросе покупателя. Отвечая на вопрос автомобилиста, Дмитрий Иванов напомнил, что по общему правилу прекращение взимания транспортного налога преду-смотрено только в случае снятия машины с учета в регистрирующих органах. То есть налог уплачивается независимо от того, используется транспорт по прямому назначению или нет. «Если, например, вы продали машину, но официально не переоформили переход права в регистрирующем органе и это не сделал покупатель, то вы продолжаете признаваться собственником данного транспорта и, следовательно, обязаны уплачивать за него налоги», — отметил Дмитрий Александрович.

ЛИЧНО ИЛИ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

В ходе прямой линии были даны разъяснения и по другим вопросам. Жительница Чебоксар Наталья обратилась с вопросом о способах уплаты налога. Дмитрий Иванов сообщил, что уплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России. При этом пользователь Госуслуг сможет оплатить начисления налогов из налогового уведомления онлайн в личном кабинете на сайте Госуслуг.

Помимо этого, можно воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России и оплатить налоговое уведомление по QR- или штрихкоду платежа. Налоговые платежи также можно произвести непосредственно в банке, на почте в местах, где нет банков.

Дмитрий Александрович также напомнил, что при неуплате имущественных налогов в установленный срок образуется задолженность, на сумму неуплаченных налогов автоматически начисляются пени. В этом случае должнику направят требование об уплате недоимки по налогу и пеней. Это также дает право налоговому органу обратиться в судебные органы с заявлением о взыскании с должника сумм налоговой задолженности и штрафов.

Чебоксарка Светлана Иванова рассказала, что налоговое уведомление пришло только ей, и спросила, может ли она, придя в налоговую инспекцию, получить уведомления за супруга и детей. Ей объяснили, что в налоговом уведомлении содержится информация персонального характера, поэтому супругу необходимо лично обратиться в налоговый орган. Что касается детей, то при наличии документа, подтверждающего ее родительские права, она может получить за них налоговое уведомление после написания соответствующего заявления.

Светлане также напомнили, что есть и другой вариант — завести учетную запись на сайте ФНС и иметь возможность через личный кабинет получать налоговые уведомления в электронном виде.

Александр Иванов, проживающий в Чебоксарах, получил недавно статус ветерана боевых действий. Он позвонил на прямую линию, чтобы узнать, нужно ли ему лично приходить в налоговую для предоставления соответствующего документа.

Как объяснили молодому человеку, вся необходимая информация поступает в налоговую службу от уполномоченных органов, и у него нет необходимости лично приносить подтверждающий право на получение преференции документ. Но при этом никто не запрещает ему самостоятельно сделать это. То есть человек в данном случае может лично заявить свое право на применение льгот по уплате налогов. Сделать это можно либо обратившись в налоговый орган по месту учета, либо направив соответствующую информацию в электронном виде или по почте.

Кроме этого, Дмитрий Иванов напомнил о льготе по уплате транспортного налога для участников СВО на территории Украины. Транспортный налог не будет взиматься за период 2022 и 2023 годы и действует в отношении мобилизованных, контрактников, военнослужащих войск национальной гвардии РФ.