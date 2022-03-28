От тротуаров до вывесок: Денис Спирин провел прямую линию

На прошлой неделе глава администрации Чебоксар Денис Спирин провел прямую линию с горожанами. За полтора часа поступило несколько десятков вопросов, звонки шли беспрерывно…

Одной из основных тем стала реконструкция улицы Гражданской. Как уже писала «СЧ», данный вопрос стал предметом обсуждения и на прошедшем заседании городского Собрания депутатов, где Денис Спирин выступил с отчетом о результатах деятельности за прошлый год. Но в отличие от парламентариев, которых интересовало выполнение всех обязательств и сроков выполняемых работ, жителей столицы беспокоили возникающие с ремонтными работами житейские трудности.

Среди тех, кто обратился к главе городской администрации во время прямой линии, были и автолюбители, и пешеходы. В частности, жительница бульвара Миттова сетовала: чтобы дойти до остановки общественного транспорта ежедневно нужно преодолевать полосу препятствий. Денис Спирин, конечно же, понимает, что этот вопрос и дальше будет стоять на повестке дня — до тех пор, пока реконструкция не завершится. А пока, отвечая на звонки чебоксарцев, сити-менеджер сообщил, что планирует провести личный обход реконструируемого участка. Во время выездного совещания рассмотрят и возможность ямочного ремонта, и создание удобств для пешеходов. Кроме того, скоро растает снег и дорожники снова приступят к работам, поэтому во время обхода будет поднят вопрос о вводе одностороннего движения транспорта.

Другой участок, ставший объектом критики чебоксарцев, по масштабам куда меньше, но жалоб на него тоже предостаточно. Речь о территории около Главпочтамта — сразу три горожанки возмущались, что здесь не пройти — не проехать: «Безобразная дорога. Зимой ходить невозможно, потому что скользко. И сейчас, когда тает снег, образовывается ледяная корка. Почему никто не занимается чисткой пешеходной зоны?» А одна из позвонивших, Лариса Николаевна, проживающая рядом с Главпочтамтом, сообщила, что и летом тротуары здесь оставляют желать лучшего — «везде ямы, грязь».

Надо сказать, что Главпочтамт находится в федеральном ведении. Поэтому Денис Спирин тут же поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ организовать совещание с Почтой России и Ростелекомом для решения данного вопроса. А также распорядился посыпать тротуар противогололедным реагентом (что через несколько часов после прямой линии и было сделано).

ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС Многие родители, дозвонившиеся на прямую линию, спрашивали: «Когда же в 14 микрорайоне появится своя школа?» Как известно, в этом году Чебоксары направили в Минпросвещения России 5 заявок на строительство школ по концессионным соглашениям. Но отбор прошла только одна школа — в микрорайоне «Солнечный».

«По остальным объектам работа продолжается, в том числе по школе в 14 микрорайоне. Земельный участок под ее строительство выделен, есть концептуальное решение, вопрос остается только по источнику финансирования. Повторную заявку подадим в следующем году», — рассказал Денис Спирин.

Затянувшийся на годы ремонт тротуара стал поводом для звонка жительницы дома по улице Кременского, 3. По ее словам, подготовительные работы здесь начались еще в 2017 году, и с тех пор удручающая картина разбитого тротуара не претерпела существенных изменений. Привести в порядок тротуар по указанному адресу должно было ООО «Коммунальные технологии», которое на сегодняшний день является банкротом. Но Денис Спирин заверил, что работа по восстановлению данного участка в любом случае продолжится, и в ближайшие дни будут рассмотрены варианты, чтобы решить проблему в короткие сроки.

Были хорошие новости для автомобилистов — тех, что регулярно выстраивают свой маршрут через Лапсарский проезд. Отвечая на вопрос одного из автолюбителей, Денис Спирин сообщил, что здесь планируют выполнить полную замену дорожного полотна. На первый этап строительства автодороги уже выделено 80 млн рублей. «И это будет не просто замена дорожного полотна, а кардинальное изменение конструкции вплоть до ливневых стоков, чтобы избежать в дальнейшем разрушения дороги», — подчеркнул глава столичной администрации.

Говорили на прямой линии и о так называемых житейских мелочах. Жителю дома по проспекту Ленина, например, не нравится вынужденное соседство с пекарней — в квартире стоит постоянный запах, которым пропиталась даже одежда. А жительница юго-западного района пожаловалась: из-за строительства гостиницы в цокольном этаже дома по улице Энтузиастов, жильцы на два дня остались без отопления.

Денис Спирин пообещал направить по этим адресам выездные комиссии. В первом случае специалисты проверят правильность установки систем вытяжки, а во втором — правомерно ли подключились строители гостиницы к стояку отопления.