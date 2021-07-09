13 июля Олег Николаев проведет «прямую линию» с жителями Чувашии в соцсетях

Начнется прямая линия в 10 часов, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. Вопросы принимаются в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграмм» со 2 июля и вплоть до окончания «прямой линии».
На сегодняшний день от жителей республики поступило около 300 вопросов. Наибольшая их часть связана с развитием социальной и транспортной инфраструктуры в новых жилых микрорайонах Чебоксар. Волнует людей и получение новых социальных пособий, поддержка многодетных семей, благоустройство территорий, ремонт дорог и другие темы.
Все обращения, кроме анонимных, будут проанализированы и учтены. По словам Олега Николаева, во время эфира не будет возможности ответить на все вопросы, поэтому то, что не успеет прозвучать, будет передано для детальной проработки коллегам и последующего ответа. Это будет уже третья «прямая линия» Главы Чувашии с жителями республики. Впервые Олег Николаев отвечал на вопросы подписчиков в социальных сетях в 2020 году. «Прямая линия» с руководителем региона также прошла весной этого года.
3 Ответы
Вопрос г чебоксары когда нам жителям проведут газ по ул 1 путепроводная 41 и когда нам жителям сделают прописки официальные и площадки детские почему местные власти про нас забывают
на борьбу с борщевиком выделялись огромные деньги. но работу по уничтожению данного сорняка не проводят. взять например село калинино, дорогу от калинино до пикшик. везде борщевик. почемум не проводится работа по борьбе с борщевиком, кто освоил (своровал) бюджетные деньги? может ежедневно надо в группах освещать работу по борьбе с борщевиком?
вы призываете население республики на борьбу с кронаварусом. но на всех мероприятиях, где вы принимаете участие, вы сами не соблюдаете элементарные правила, утвержденные вашими указами для всего населения республики, в том числе и для вас. какое, после этого, вы имеете моральное право требовать от населения республики, чтобы они выполняли ваши указы, если вы сами первый нарушитель