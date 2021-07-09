13 июля Олег Николаев проведет «прямую линию» с жителями Чувашии в соцсетях

Начнется прямая линия в 10 часов, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. Вопросы принимаются в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграмм» со 2 июля и вплоть до окончания «прямой линии».

На сегодняшний день от жителей республики поступило около 300 вопросов. Наибольшая их часть связана с развитием социальной и транспортной инфраструктуры в новых жилых микрорайонах Чебоксар. Волнует людей и получение новых социальных пособий, поддержка многодетных семей, благоустройство территорий, ремонт дорог и другие темы.

Все обращения, кроме анонимных, будут проанализированы и учтены. По словам Олега Николаева, во время эфира не будет возможности ответить на все вопросы, поэтому то, что не успеет прозвучать, будет передано для детальной проработки коллегам и последующего ответа. Это будет уже третья «прямая линия» Главы Чувашии с жителями республики. Впервые Олег Николаев отвечал на вопросы подписчиков в социальных сетях в 2020 году. «Прямая линия» с руководителем региона также прошла весной этого года.

Напомним, что Президент России Владимир Путин по итогам прямой линии 30 июня рекомендовал региональным властям минимум раз в год напрямую общаться с жителями.