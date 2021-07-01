Как бороться с вандализмом и будет ли День города?

Главе администрации Чебоксар задали две сотни вопросов.

За полтора часа прошедшей вчера прямой линии с главой администрации Чебоксар Алексеем Ладыковым по разным каналам связи поступило более 200 вопросов. Большинство — через соцсети, 30 — по телефону, также было прислано 10 видеообращений. Трансляция онлайн-встречи с горожанами велась на официальной странице сити-менеджера в социальной сети Инстаграм, на странице портала «Открытый город» ВКонтакте, на YouTube-канале пресс-службы городской администрации и в эфире телеканала ЮТВ.

Кроме того, впервые в истории проведения прямых линий в республике был опробован формат прямого включения с удаленного места, в данном случае — с Красной площади. Именно с этой точки главе администрации был задан вопрос о том, как бороться с вандализмом. К сожалению, за последнее время на площади были сломаны овальные качели под перголой, а «топиарной паре» на Московской набережной обломали руки.

Самыми же популярными на прямой линии традиционно были темы ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог. И если на предыдущих онлайн-встречах с Алексеем Ладыковым превалировала транспортная тематика, то теперь она оказалось не столь актуальной. Может люди, наконец, ощутили положительный эффект от транспортной реформы?

В связи с прошедшими на днях ливнями сразу несколько вопросов было задано Алексею Ладыкову по поводу отсутствия нормальной «ливневки» на городских дорогах. Горожане пожаловались, что во время сильных дождей «плывут» улицы Гагарина, Ярмарочная, Хевешская.

Интересовались граждане и как будет отмечаться нынче День города? Напомним, в этом году он выпадает на 15 августа. Алексей Олегович подчеркнул, что масштабного празднования не будет, эпидобстановка пока не позволяет. А потому еще раз напомнил чебоксарцам о необходимости вакцинироваться, чтобы выработался коллективный иммунитет…

«Ответы на все поступившие вопросы будут даны в течение двух дней. Если понадобится дополнительное изучение проблемы, возьмем в работу и ответим в течение двух недель», — заверил Алексей Олегович, завершив прямую линию. И призвал активнее подключиться к решению озвученных горожанами проблем свою команду заместителей, руководителей администраций районов и структурных подразделений, и где это необходимо — решать вопрос с выездом на место.

Подробнее о том, как прошла прямая линия с руководителем администрации Чебоксар, читайте в следующем номере «Советской Чувашии».