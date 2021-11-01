Прямая линия «СЧ»: Чтобы детство не было заплаканным

Поспешите ему на помощь

Во Всероссийский день правовой помощи детям газета «Советская Чувашия» провела «прямую линию» — на связи с жителями республики была заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по Чувашии Наталия Чапурина.

Вопросы, с которыми обращались люди, больше касались профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Шел разговор и о мерах воздействия на родителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию детей, и о чисто правовых аспектах, касающихся разных жизненных ситуаций. К примеру, жительница Чебоксар Екатерина Фролова интересовалась:

— Как должен вести себя родитель, если его ребенка доставили в территориальный отдел полиции? Кто может забрать оттуда несовершеннолетнего?

— Сотрудники полиции обладают правом задерживать и доставлять в органы внутренних дел лиц, совершивших правонарушение или преступление, в том числе несовершеннолетних. И в первую очередь об этом уведомляются его родители либо законные представители. А впоследствии оформляются необходимые документы, если установлено правонарушение. Сотрудники полиции обязаны передать ребенка только родителям или его законным представителям. Бабушкам, дедушкам не отдадут. Правда, сейчас органами власти РФ рассматривается возможность передачи доставленных в органы полиции детей близким родственникам, но пока этот вопрос не урегулирован.

— А если на момент задержания несовершеннолетнего родители в отъезде?

— При отсутствии родителей ребенок помещается в социально-реабилитационный центр (в Чебоксарах он один, но с тремя отделениями в городе). Если он совершил преступление или административное правонарушение и не имеет места жительства на территории республики или в течение трех часов не может быть передан родителям, то ребенок помещается в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Бывает, что родители выезжают либо за границу, либо в деревню или на заработки за пределы региона. И оставляют детей на попечение близких родственников. Детки, пользуясь свободой, порой начинают шалить. Есть родители, которые сами звонят, говорят — мы собираемся в отпуск за границу и переживаем за своего ребенка, вдруг он в ночное время соберется погулять или еще что-то затеет, подскажите, что нам делать? Я сразу отвечаю: следует оформить нотариально заверенное разрешение для представления интересов ребенка на близких родственников (обычно на бабушку, дедушку). И родители идут по этому пути, чтобы экстренно не возвращаться в случае чего.

— Часто конфликты в семьях, где подрастают дети, происходят в ночное время, и соседи страдают от шума, да и ребятам в тех семьях приходиться несладко. Можно ли в таких случаях вызвать сотрудника ПДН? Вообще куда можно обратиться? — спрашивает Нина Васильева.

— Сотрудники полиции работают круглосуточно. При дежурных частях ОВД созданы следственно-оперативные группы, которые реагируют на любое телефонное сообщение. В соответствии с законом Чувашской Республики нарушение тишины и покоя граждан в ночное время образует состав административного правонарушения. В любом случае вы должны позвонить по телефонам 02 или 112 и сообщить о совершаемом правонарушении. Приедет ли сотрудник по делам несовершеннолетних или какой-то другой службы, я думаю, это не суть важно. Главное, чтобы факт правонарушения был задокументирован. А впоследствии, конечно же, материал будет передан именно инспектору по делам несовершеннолетних, который примет все необходимые меры.

Вячеслав Никитин из Новочебоксарска:

— Главная задача ПДН — предотвращение правонарушений и преступлений несовершеннолетних, и как она конкретно решается?

— Наша задача — именно предотвращение общественно опасных деяний несовершеннолетних. Пока в этом году у нас в республике наблюдается снижение подростковой преступности, может, это связано и с антиковидными ограничениями. Тем не менее мы постоянно анализируем состояние подростковой преступности. И если наблюдается всплеск каких-то определенных правонарушений, конечно, незамедлительно реагируем. Если говорить о конкретных профилактических мерах, в первую очередь доводим до несовершеннолетних и их родителей меры ответственности за совершение противоправных деяний. Ведем профилактический учет несовершеннолетних, совершивших правонарушение впервые, чтобы не доводить их до более тяжких преступлений.

— Сколько сейчас на учете в ПДН несовершеннолетних, совершивших правонарушения, и неблагополучных семей?

— На сегодняшний день в ПДН состоят на учете 1267 несовершеннолетних и 1490 родителей — число их, кстати, увеличилось, потому что таких пап и мам стали чаще выявлять. Уже третий год проводятся акции, когда мы в период длительных выходных, например, новогодних праздников или нынешних ноябрьских, навещаем все неблагополучные семьи с представителями районных комиссий по делам несовершеннолетних и участковыми врачами. В органах внутренних дел состоит на учете категория родителей, злоупотребляющих спиртным, где случается жестокое обращение с детьми. Есть и родители, употребляющие наркотические средства. Их пока у нас на учете 36. Но обычно родители-наркоманы не проживают вместе с детьми, оставляя их на бабушек и дедушек.

В ходе рейдов мы оцениваем обстановку. Если родители выпившие, а дети голодные, приходится проверять и холодильники. Если видим, что ребенку угрожает опасность, принимается коллегиальное решение — маленькие дети направляются в больницу, а те, кто старше четырех лет, — в социально-реабилитационный центр. Родителям же дается время протрезветь, навести в доме порядок и потом уже забрать детей.

— Всем известны события в Перми и Казани, где молодые люди совершили массовые убийства с применением огнестрельного оружия в учебных учреждениях. Какая работа проводится по раннему выявлению таких лиц у нас в республике? — спрашивает Ольга из Чебоксар.

— Вопрос обеспечения безопасности учащихся в образовательных учреждениях приоритетный. Учреждениям рекомендовано заключать договоры с частными охранными предприятиями, обеспечить контроль пропускного режима. Ну и, конечно, первостепенное внимание уделяется ранней профилактике, то есть выявлению несовершеннолетних детей, имеющих какие-то психологические проблемы, склонных к совершению противоправных деяний. Ребенок никогда не станет совершать противоправные деяния там, где ему спокойно и комфортно. Кроме того, с привлечением общественности и других специальных подразделений осуществляется мониторинг социальных сетей и мониторинг общей ситуации в общеобразовательных учреждениях. Если имеются какие-то предпосылки, принимаются меры профилактического характера.

Марина Смирнова из Чебоксар затронула тему, которая не оставит равнодушными ни молодежь, ни пожилых:

— Есть такая проблема в школьной среде — травля, агрессивное преследование детей, зачастую групповое, которые чем-то не нравятся сверстникам, не похожи на них самих. Это явление всем нам помнится по кинофильму советских времен «Чучело». Сегодня подобные конфликты между школярами называются «буллинг». Это было и в нашей школе, где я училась, правда, давно. И сейчас родители с такой проблемой сталкиваются при переводе детей в другую школу. Подобные ситуации как-то контролируются, и есть ли особенности у современного буллинга?

— Действительно, буллинг требует серьезного внимания. Потому что эти мелкие вроде бы правонарушения могут спровоцировать серьезные преступления. Времена меняются, и сейчас формы буллинга расширены. Травлю, преследование человека теперь могут устроить через соцсети, и здесь родителям нужно контролировать ситуацию.

Вы знаете, что за каждой школой закреплен участковый инспектор по делам несовершеннолетних, который мониторит эту ситуацию и совместно с администрацией образовательных организаций принимает меры по разрешению конфликта. Существуют школьные службы примирения и советы профилактики, есть классные часы и родительские собрания, где эти вопросы рассматриваются. Мы всегда на всех мероприятиях предлагаем не умалчивать о таких фактах. Не просто переводить ребенка в другую школу, а информировать обязательно комиссию по делам несовершеннолетних либо подразделение по делам несовершеннолетних. Потому что, еще раз повторюсь, это может привести к плачевным последствиям.

— В этом году фиксировались случаи буллинга?

— Фактов буллинга в Чувашии не зарегистрировано. В этом году в органы внутренних дел поступила информация всего о двух случаях конфликтных ситуаций среди учащихся образовательных организаций. Видимо, остальные случаи у нас замалчиваются либо возникшие проблемы решаются своими силами. Поэтому и в ходе профилактической работы, и на этой «прямой линии» я призываю: если у вас имеется информация о конфликтах среди учащихся, о травле детей, обязательно информируйте либо участкового инспектора по месту жительства или по месту расположения образовательной организации. Или можете обращаться ко мне в МВД по Чувашии по телефону 24-15-78, в экстренных случаях надо звонить по телефонам 02 или 112. В первую очередь ждем информации от родителей. Хочу отметить, что в каждой школе на видном месте размещены визитные карточки с данными вашего инспектора по делам несовершеннолетних, с телефонами и адресом участкового пункта, где он обычно ведет прием.

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Большинство подростков, попадающих на учет в полицию, как правило, из неблагополучных семей, где родители много пьют. Можно из года в год убеждать их лечиться, выдавать десятки направлений, разъяснять последствия алкоголизма как для них самих, так и для детей. Но зачастую в семье мало что меняется, и от добровольного лечения взрослые отказываются.

— А может, на законодательном уровне есть смысл вернуть принудительное лечение от алкоголизма? — задается вопросом житель Чебоксар Александр.

— Да, значительная часть родителей, состоящих на профилактическом учете в ПДН, злоупотребляют алкоголем, негативно влияя на своих малолетних и несовершеннолетних детей. Пьянство родителей — проблема не только городов, в частности, Чебоксар, но и сельских районов, куда мы выезжаем. У нас есть мероприятие «Автокараван в защиту детства», когда представители всех субъектов профилактики, в том числе врачи-наркологи, психологи выезжают в районы республики с наиболее сложной обстановкой, оценивают ситуацию, общаясь с пьющими родителями и другими гражданами. Психолог проводит тренинг, определяется круг лиц, которым необходимо оказать помощь. И впоследствии районными врачами–наркологами такая помощь оказывается. Кроме того, в районах в рамках профилактических программ даже выделяются денежные средства на кодирование родителей, в основном многодетных мамочек, для того, чтобы они одумались и могли выполнять обязанности по воспитанию и обучению своих детей, не оставили их сиротами. Что касается принудительного лечения, то по медицинским критериям лечение от алкоголизма должно быть добровольным, чтобы оно имело какой-то эффект.

Житель Чебоксар Вячеслав просит напомнить, как должен вести себя ребенок, если к нему на улице подошел незнакомый человек и предлагает либо погулять вместе, либо пойти к нему в гости, за конфетами в магазин?

— Во-первых, родители должны объяснить ребенку, что он никогда не должен разговаривать с незнакомыми людьми, нужно отвернуться и уйти. Если испугался, то надо громко позвать на помощь прохожих или убежать, это обязательно. Если ситуация сложилась опасная, нужно незамедлительно сообщить об этом в полицию. Сейчас в телефонах для маленьких детей и пожилых людей установлены кнопки экстренного вызова. Кроме того, в любом магазине, в том числе в школах, тоже есть кнопка экстренного вызова полиции. Это детям надо объяснять в первую очередь, тем более первоклассникам. Мало ли что может случиться по дороге в школу или домой. Немало вокруг людей с психическими отклонениями или имеющих преступные намерения. Бывает, в отношении детей совершаются действия сексуального характера или у них отнимают сотовые телефоны, так что своих чад нужно обезопасить.

— Наталия Альбертовна, не секрет, что нынешняя система профилактики нуждается в большей эффективности. Что, на ваш взгляд, принесло бы в этом плане заметные подвижки? (вопрос от «Советской Чувашии»).

— Думаю, было бы очень результативным создание в нашей республике единой электронной системы учета несовершеннолетних и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Кстати, такая программа действует в ряде регионов, в том числе в Татарстане. Суть ее в том, что о ЧП, случившемся, к примеру, в какой-то семье или конкретно с подростком, незамедлительно информируются все субъекты профилактики (ПДН, Минздрав, органы соцзащиты и так далее). И уже в течение двух-трех дней комиссия по делам несовершеннолетних приступает к решению подростковой проблемы. Оперативность в этом деле только на пользу. Пока что все упирается в финансирование программы, хотя затраты на нее сравнительно невелики. Надеемся, что и у нас такая программа появится.